【靚太安樂窩】大圍3房千呎單位大改造 玻璃間隔廚房增強空間感

▲ 設計師把大圍聚龍居改造成更具空間感的三口子安樂窩。

《靚太安樂窩》今集帶大家參觀大圍聚龍居一個近千呎的單位，設計師重點要增加廚房視覺空間感。Boka Design室內設計師KK Ho利用玻璃門間隔，及走廊加設隱蔽門，令客廳間隔更工整。

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單位面積

單位實用面積991呎，包括130呎廚房、250呎客飯廳、35呎洗衣房、60至70呎走廊、160呎主人房、75呎睡房、75呎書房、55呎主廁及55呎客廁。

一家三口從市區搬到新界較大的單位，希望透過裝修擴大單位的空間感及收納空間，單位走摩登簡約風格。其中女戶主特別注重廚房空間。

玻璃間隔擴大客廳及廚房空間感

此外，廚房用玻璃間隔，視覺上好像開放式廚房，可幫忙隔走煮食的油煙。由於戶主不喜歡木色元素，所以全屋裝修物料採用了雲石、意大利磁磚、不鏽鋼，例如全屋地板換了意大利磚，亦是用拋光磚，較接近雲石的反光物料，燈光反射出來會有空間感。

客廳以灰色為主調

從廚房穿過玻璃門到客廳，設計師以灰色為主調，打燈的飾面及牆紙設計用了黑、白、灰色，利用不同深淺的灰色配搭不鏽鋼條點綴，再打燈。

此外，客廳窗簾主要用紗布做滲光，有助增強天然採光及空間感的效果。

主人房設計地台

主人房只有一個衣櫃，不夠空間收納，但又不想房的兩邊都做櫃，會遮掩窗口，同時又有壓迫感，所以KK利用升高的地台解決收納的需要。

懸浮效果營造空間感

空間感及收納空間，往往很難平衡，升高地台令空間感減少。因此，KK靠打燈的懸浮效果營造空間感。另外，床後面做了一個飾面，令到兩邊看上去較一致，亦做滲燈效果。

兒子睡房

兒子的睡房內設一張雙人床、一個衣櫃，亦設一個小空間擺放他的結他。睡床旁本身有一個大衣櫃，因為中間想放一些小物件，因此睡床升高了，讓他可把換季衣服及行李箱，放到自己的床下底。

而床尾位置有一個櫥櫃，也預留少許空間擺放結他，而所有位置都做滲燈效果，加強空間感。

書房（睡房）

書房設計了櫥櫃擺放小朋友的模型，有時他會有朋友來探訪，都有足夠空間在地下擺放床墊，可當作客房用途。

洗手間

洗手間設計加入玫瑰金的元素，便多一份少女的風格。洗手間磚主要用意大利磚，比使用雲石較便宜，但亦有一些雲石紋理，看上去感覺像雲石，只是枱面用了真雲石。

至於鏡櫃則利用不鏽鋼條，把鏡櫃吊起來有懸浮效果。

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由溫暖木系變成時尚型格

這間屋裝修之後，不旦改變了單位風格，由溫暖木系變成時尚型格，還成功增加空間感及收納空間。KK指最大挑戰是由於業主不想有太大的間隔改動，所以整個設計主力由傢俬及用色帶來改變。

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記者：王芷瑩