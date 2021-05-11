【靚太安樂窩】大圍3房千呎單位殘舊廚房大改造 玻璃間隔廚房增強空間感

▲ 設計師把大圍聚龍居改造成更具空間感的三口子安樂窩。

《靚太安樂窩》今集帶大家參觀大圍聚龍居一個近千呎的單位，設計師重點要增加廚房視覺空間感。設計師利用玻璃門間隔，及走廊加設隱蔽門，令客廳間隔更工整。

單位面積

單位實用面積991呎，戶主一家三口從市區搬到新界較大的單位，希望透過裝修擴大單位的空間感及收納空間，單位走摩登簡約風格。其中女戶主特別注重廚房空間。

設計師介紹

Boka Design室內設計師KK HO超過10年室內設計經驗，擅長透過色調、質材的運用及採光設計，把單位空間變大，亦透過改動間隔，將單位變得更實用。

玻璃間隔擴大客廳及廚房空間感

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此外，廚房用玻璃間隔，視覺上好像開放式廚房，可幫忙隔走煮食的油煙。

由於戶主不喜歡木色元素，所以全屋裝修物料採用了雲石、意大利磁磚、不鏽鋼，燈光反射出來會有空間感。

客廳以灰色為主調

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從廚房穿過玻璃門到客廳，設計師利用不同深淺的灰色配搭不鏽鋼條點綴，再打燈，增強層次及空間感。

主人房設計地台

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主人房只有一個衣櫃，不夠空間收納，但又不想房的兩邊都做櫃，會遮掩窗口，同時又有壓迫感，所以KK利用升高的地台解決收納的需要。

兒子睡房

兒子的睡房內設一張雙人床、一個衣櫃，亦設一個小空間擺放他的結他。此外，所有位置都做滲燈效果，加強空間感。

書房（睡房）

書房設計了櫥櫃擺放小朋友的模型，有時他會有朋友來探訪，都有足夠空間在地下擺放床墊，可當作客房用途。

洗手間

洗手間磚主要用意大利磚，比使用雲石較便宜，但亦有一些雲石紋理，只是枱面用了真雲石。

點擊大圖了解裝修前情況：

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由溫暖木系變成時尚型格

這間屋裝修之後，不旦改變了單位風格，由溫暖木系變成時尚型格，還成功增加空間感及收納空間。

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記者：王芷瑩