【明星理財】鄭中基強尼自認陪玩型爸爸　暖男爸爸理財目標一致：聽老婆話

▲ 鄭中基強尼是陪玩型爸爸。

繼ViuTV劇《暖男爸爸》後，鄭中基（Ronald）和強尼合拍廣告攜手發放笑彈。同屬放任陪玩型爸爸的鄭中基（Ronald）和強尼更分享自己身為一家之主的理財之道。

兩位作為放任型爸爸的代表，經常認為「老婆眼中的曳不是曳」，Ronald認為應該多讓孩子自由發展：「我看到他們和我小時候差不多，應該讓他們去玩和探索，若什麼都不行而制止孩子，會影響他們的創作和發展。」

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▲ Ronald和強尼同屬放任陪玩型爸爸。（陳家瑩 攝）

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因功課太難不敢再生

問到二人會否再為家庭添新成員時，兩位爸爸面有難色，Ronald說出卻步的原因：「先休息一下吧，因為他們的功課我已經跟不上，現在的功課深的程度真的很離譜。」

▲ Ronald一家四口。（取自FB）

強尼補充：「我為兒子請家教，連他也覺得兒子的課業很深。」

受到疫情影響，孩子需在家學習，強尼認為疫情令兒子急速成長：「我理想中他中學才會用手機和同學聊天，但現在他10歲不夠，已經有聊天群組和同學約打機。」

▲ 強尼與兒子。（受訪者提供）

Ronald表示十分認同：「你兒子和我女兒一樣大，我昨天發現她用Zoom上課同時和其他同學網上聊天，根本沒理會老師。」

一開始強尼也會勸兒子上課不要玩手機，但回想自己上課也會約朋友，其實兒子正在和過往的自己一樣。

▲ 強尼認為兒子的課業很深。（陳家瑩 攝）

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理財概念一致

理財上，兩位爸爸的概念一致，強尼表示自己的理財之道是「老婆搞」，Ronald則是「不用理」，總之「聽老婆話會發達」。

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日理萬機強尼表示：「我覺得由老婆負責會清楚我們每一個人的需要，好像今天要吃什麼，她知道我們的喜好。例如我是不是知道兒子所有的保障，都是媽媽負責會『保足啲全面啲』。」

他續指：「以前開始工作才接觸保險，但現在太太已為兒子準備一份，待他18歲已經有一份供完的，輕鬆一點再想第二、三份。」

▲ 為人父母後，Ronald改變不少。（陳家瑩 攝）

Ronald說出為人父母後的轉變：「有小朋友後會想多一點，例如以後他們的學費生活費。以前可以只想自己，但現在不行，一定要做足規劃，會選保險、基金這些保障。」

同場加映：強尼訪問

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記者：鄭嘉瑤