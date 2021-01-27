前海關關員承認藏弩還押候判　官指判服務令不適合

▲ 前海關關員承認藏有弩，今於九龍城裁判法院承認控罪，還押候判。(經濟日報資料圖片)

35歲前海關關員涉於愛民邨住所內收藏1把22公斤拉力的弩，以及1枝彈簧鋼棒，被控1項無牌管有槍械罪及1項管有違禁武器罪。涉案前關員今（27日）於九龍城裁判法院承認控罪。辯方求情希望法庭考慮判處社會服務令，惟法官認為不適合，直言打算判監，被告須還押至2月11日候判，其間仍會索取背景及社會服務令報告。

被告盧浩然（35歲）今承認1項無牌管有槍械罪及1項管有違禁武器罪；被告案發時為海關關員。

案情指，警方收到線報，並於2020年7月14日，搜查被告位於何文田愛民邨的住所，在被告睡房內找到1把弩及1枝彈簧鋼棒；被告警誡下，承認自己管有兩項物品作收藏之用。涉案弓弩經檢驗後，證實拉力達到22公斤，而被告並未持有相關牌照。

辯方求情時指，被告是一名前海關關員，受訓時表現優秀，本來前途一片光明，惟因案件而失去工作。辯方指，涉案物品均未經使用，被告家中亦沒有發現箭或任何發射物，而被告被捕後主動招認，反映悔意，希望法庭可以索取背景及社會服務令報告。

惟法官指不認為社會服務令適用於本案，直言打算判處監禁，但仍須時閱讀求情信，押後案件到2月11日判刑，其間仍會索取背景及社會服務令報告，而被告須還押候判。

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記者：王仁昌