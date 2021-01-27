K11 Art House UA院線2月28日停止營運　持有效現金禮劵可繼續使用【內附現金禮劵處理及退會安排】

▲ K11 Art House （資料圖片）

林建岳旗下娛樂公司「豐德麗」前日（25 日）宣布，斥資 5,600 萬元向娛藝影線（UA Cinemas）收購 K11 Art House 戲院的物業租賃合約，以及戲院內各項資產。娛藝影線今日（27日）宣布，由於租賃結束，UA院線將於2021年2月28日停止營運 K11 Art House，而K11 Art House 現金禮劵可繼續在新營運商管理的 K11 Art House 使用而不受影響。

就現金禮劵方面，所有持有有效 K11 Art House 現金禮劵的客人，於2021年3月1日或之後仍可繼續在新營運商管理的 K11 Art House 使用而不受影響。

就Art House Loyalty Club 退會安排方面，娛藝影線宣布終止Art House Loyalty Club ，並感謝支持。退會安排如下：

會費：Art House Loyalty Club 會員將會以現金禮劵（每張面額：HK$100）形式獲退還剩餘月份（以剩餘月份按比例計算）的入會費

會員積分：Art House Loyalty Club 會員累積的有效積分將會按現有積分計算機制兌換成現金禮劵（每張面額：HK$100），所獲發的現金禮劵日後請於有效期內到新營運商管理的 K11 Art House 繼續使用。

電子印花Art House Loyalty Club 會員累積的有效電子印花將會按現有電子印花計算機制兌換成現金禮劵（每張面額：HK$100），所獲發的現金禮劵日後請於有效期內到新營運商管理的 K11 Art House 繼續使用。

另外，因應疫情及配合政府社交距離政策，會員按照其會籍到期月份而分段日子親臨 K11 Art House 售票處辦理退會手續。如未能在上述日子親臨辦理，亦可於2021年1月29至2月27日期間（每日中午12:00至晚上8:00）親臨K11 Art House票務處辦理退會手續。

Art House Loyalty Club 會籍到期月份 請於以下日子親臨K11 Art House辦理

(每日中午12:00至晚上8:00) 2021年1月至2月到期 2021年1月29日至1月31日 2021年3月至4月到期 2021年1月31日至2月2日 2021年5月至6月到期 2021年2月2日至2月4日 2021年7月至8月到期 2021年2月4日至2月6日 2021年9月至10月到期 2021年2月6日至2月8日 2021年11月至12月到期 2021年2月8日至2月10日

如有任何爭議，UA Cinemas 保留最終決定及解釋權。

資料顯示，K11 Art House屬全港最大戲院，戲院佔地逾6.4萬平方呎，共提供12個影院，涉及1,700 個座位，並設有先進的聲畫設備，包括香港首度引入的IMAX® Laser放映系統，亦設有IMAX® 12聲道IMMERSIVE 音響系統。其中一個影院為多功能表演藝術影廳，配備具靈活性的組裝舞台與燈光、音響及放映設備，可作音樂藝術互動演出的多元文化空間。

記者：曾卓鋒