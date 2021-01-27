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【離地育兒】2歲學鋪床執尿片4歲抹枱執房　兒童自理力訓練清單被批難度高

育兒經 19:19 2021/01/27

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熱門 麗港城確診 佐敦封區 陀槍師姐2021 保暖大法 曾志偉 兒童健康 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮

外國有家長在網上分享了兒童學習清單，引起熱議。

幼兒學習進程有快有慢，但有家長過分緊張，總覺得自己子女學習慢，落後於人。有爸媽希望孩子能依照自理力訓練清單同步學習。外國有家長在網上分享了兒童學習清單，羅列了2歲至12歲起應該要學會的事，引起熱議。

據英國《太陽報》報道，有媽媽在網上平台分享了不同年齡自理力訓練指南後，引發了激烈的爭論，有媽媽斷言2至3歲的孩子能夠執尿片、餵寵物，聽起來對孩子過度有信心。更有媽媽斷言12歲以上的孩子有能力照顧弟妹，又要洗窗和熨燙衣服，有關清單被標為難度高，有人斥分享的媽媽不負責任。

2至12歲兒童訓練清單

依據有關自理力訓練清單，分為5個年齡組別，各有不同程度難度的任務。

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網民抨不切實際

當中部分被抨擊不切實際，如4至5歲孩子方面，怎能夠卸下洗碗機內的玻璃碗碟、折疊好乾淨的衣服，並在飯前擺好桌子，網民認真地問真的有存在這樣好表現的孩子？此外，9至11歲洗廁所和在花園割草是沒可能，斥父母給孩子太多任務了，又形容任務清單都是父母的工作，尤其是全職父母。

可是，有另一方網民認同此清單，表示以上是孩子的終身培訓，如果他們不在家學習，究竟甚麼時候去學，建議父母要對孩子的能力有信心。

同場加映︰小朋友幾歲要與父母分房瞓？ 「逐漸遠離」法訓練子女獨立睡覺

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責任編輯：王明芳

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