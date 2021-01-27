垃圾徵費一波三折　立法會決定重審草案

▲ 《都市固體廢物收費修訂條例草案》委員會通過重新審議法案。

原先已「胎死腹中」的垃圾徵費法案委員會，因應立法會延任一年而重新召開，但隨著民主派總辭，委員會成員再度大洗牌。委員會今日復會，決定重新審議法案。有議員指，本屆立法會會期只剩半年，重頭審議意味著垃圾徵費通過機會，或隨時「凍過水」。

垃圾徵費的草案委員會今日復會後，有建制派即提出，因委員會成員有變動，加上疫情嚴重影響經濟及社會環境，質疑法案已不合時宜，要求政府修訂並重新審議。最後，在7票贊成，僅馬逢國、謝偉銓反對，以及姚思榮棄權下，委員會通過重新討論如何審議。

至於是由頭來過，或是從上次中斷的階段重新開始？多位議員就贊成重頭來過，即由第一條起逐條審議，又形容議員不是「橡皮圖章」，指雖支持污者自負的徵費模式，但質疑若條例本身漏洞百出，是否仍要夾硬通過。

事實上，垃圾徵費草案一向都被部份社會人士垢病，包括如何安排配套及監督鄉郊、舊樓等地的執法。民建聯柯創盛更質疑，當局至今仍未清楚回應，回收的後續跟進及安排，以及政府的社區宣傳教育方面，起不到關鍵作用。

另外，張宇人就關注條例通過後需要的人手，是否仍如原先預計，需增加300多名執法人員，又質疑在政府開支緊拙下，如何再加人推行計劃？

環境局副局長謝展寰就回應，所需封執法人員數目仍在觀察中，300多就是初步估計。所需的執法人員數目仍在觀察中，300多只屬初步估計，「從來無話加咁多人，我們的原先的計劃亦未必需要大量人手」。指現時策略是先由教育入手，並以風險為本執法，盡量調動現有人手處理。

不過，法案委員會主席的易志明坦言，「條法例真是寫得幾差的，就算我們不負責任地通過了，執法亦會有很大困難」，又建議雙方召開非正式會議，讓議員提出修訂，由局方修改後再提交。

委員會終決定重新審議，但因為疫情關係，將不會再舉辦公聽會，亦因應有新加入委員，會再邀請政府到立法會回答議員題問後，才進入逐條審議階段。

有建制派私下評估，現時社會氣氛是否適合投入大量資源做垃圾徵費，其實不少人均抱有疑問，認為政府如不從善如流，收回條例修改法案內容，今屆立法會通過的機會確實不大。