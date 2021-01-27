【米芝蓮2021】炮台山「福元湯圓」日售4000粒湯圓　傳統口味取勝：又圓又多餡

▲ 施太接受訪問時表示擔心疫情，提醒記者大家不要在店內聚集。（曾耀輝攝）

《米芝蓮指南香港澳門2021》今日（27日）出爐，共推介21間本地街頭小食店，遍布港九新界，價格親民，其中位於北角炮台山的「福元湯圓」是唯一一間新上榜，可以說以媽媽手工製傳統湯圓，讓街坊吃了之後都溫暖在心。老闆娘施太向TOPick表示，自己很喜歡吃糖水，故此開一間糖水店，要求上乘材料，才可以令顧客吃得開心。

唯一新上榜本地小食的福元湯圓位於炮台山，店舖小小並不起眼，不過已經在此開業20年，老闆娘施太向TOPick表示，對於今次入選「米芝蓮」感到高興，賣26元5粒的招牌花生、芝麻湯圓選用上乘材料，形容「才做到粒粒又圓餡料又足」。

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她指自己因為喜歡吃糖水，故開設糖水店，自己要求的湯底亦不馬虎，「糖水要用老薑和糖熬製最少兩小時，味道才會夠香夠辣」。

年中只休息農曆新年初一至初三三天的福元湯圓，施太每天需要早上9時回店準備，到下午四時開店，回家稍作休息後，便繼續回店內幫手，但不會因此而預期增加收入。

我們不會預算有更多生意，都是做定量湯圓賣完便算，如果業主不加租就不會加價。

施太又表示，即使客人增加亦不會開分店，因為曾試過開分店但分身乏術，難以兼顧，同時不想影響湯圓的品質：

十年前試過在紅磡、鰂魚涌開分店但太辛苦難以兼顧品質，所以五年前將分店結業。

疫情下加上晚市禁堂食措施，每日只有2小時堂食時間，施太表示生意比以往減少3成，有時候都會「蝕住做」，但為了喜歡吃湯圓的顧客，自己都會繼續做下去，最希望大家都吃得開心。她表示每日平日出售4,000粒湯圓，而過節、元宵等佳節，可以日售一萬粒，都是與數位員工親手製作。

記者親身一嚐店舖招牌「花生湯圓」，感覺皮薄餡料足，糯米皮又不黐牙，而且咬下去啖啖花生粒餡，充滿花生鹹香味又煙韌，感受到老闆娘自家製作的溫暖味道。

21間獲米芝蓮推介的街頭小食，即看：

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記者：陳麗娜