  • 19°C
香港時間 : 2021127日 (三) 19:25
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 麗港城確診 佐敦封區 陀槍師姐2021 保暖大法 曾志偉 兒童健康 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【IKEA訂貨】宜家家居分店及網購恢復正常　強調客戶資料儲存獨立伺服器沒有外洩

社會 19:04 2021/01/27

分享：

熱門 麗港城確診 佐敦封區 陀槍師姐2021 保暖大法 曾志偉 兒童健康 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮

IKEA已恢復分店及網購服務。（資料圖片）

牛奶公司旗下IKEA宜家家居上周四（1月21日）因業務伺服器出現問題，實體店需要關門，網站也未能正常運作。牛奶公司發言人（27日）承認，上周四發現IKEA業務伺服器出現問題，當中受影響的伺服器佔整體不足2%，IKEA已立即將受影響的伺服器作離線處理，並與其他伺服器進行隔離。

牛奶公司發言人指出，一直視系統安全為最重要考量，於上星期四（1月21日） 發現業務伺服器出現問題，當中受影響的伺服器佔整體不足2%，已立即將受影響的伺服器作離線處理，並與其他伺服器進行隔離。為進一步加強網絡防禦能力，並已委託獨立網絡安全專家為系統作全面及仔細的調查，並已設置額外的網絡安全措施及加強監控系統。

發言人指出所有客戶資料均存儲於另一個完全獨立的系統，並沒有證據顯示客戶資料被不恰當地查閲或使用。除了部分店舖因受疫情影響而須按當地相關限制關閉外，所有店舖均正常營業，繼續為顧客提供服務。

IKEA上星期四香港宜家家居門店暫停營業一日，全線門店已在上星期五正常營業。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：羅嘉欣

 

相關文章

【米芝蓮2021】最新「摘星」本地食肆出爐　7間新上榜奪一星【內附完整名單】
今日 15:52
【米芝蓮2021】最新「摘星」本地食肆出爐　7間新上榜奪一星【內附完整名單】
【米芝蓮2021】炮台山「福元湯圓」日售4000粒湯圓　傳統口味取勝：又圓又多餡
今日 18:40
【米芝蓮2021】炮台山「福元湯圓」日售4000粒湯圓　傳統口味取勝：又圓又多餡
【宜家家居】IKEA全線分店及網購暫停營業　稱收銀櫃枱正在搶修
14:56 2021/01/21
【宜家家居】IKEA全線分店及網購暫停營業　稱收銀櫃枱正在搶修
【宜家家居】IKEA伺服器仍未恢復正常　門市重開但不可退貨及訂貨
11:54 2021/01/22
【宜家家居】IKEA伺服器仍未恢復正常　門市重開但不可退貨及訂貨
【宜家家居】IKEA分店恢復營業惟仍在修復網購系統 未可使用yuu積分付款
12:43 2021/01/23
【宜家家居】IKEA分店恢復營業惟仍在修復網購系統 未可使用yuu積分付款
IKEA 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【百年好合】朱慧敏結婚媒人林盛斌領嫁　醫生老公送豪宅+百萬藍籌作聘禮
10:18 2021/01/26
【百年好合】朱慧敏結婚媒人林盛斌領嫁　醫生老公送豪宅+百萬藍籌作聘禮
【封區應變】深水埗確診個案增加　黃金商場管理處要求商戶清走貴重物品
17:32 2021/01/26
【封區應變】深水埗確診個案增加　黃金商場管理處要求商戶清走貴重物品
【醋妻斬夫】人妻驚見丈夫與年輕女人同遊合照　怒斬「偷食夫」後始知點錯相
18:14 2021/01/25
【醋妻斬夫】人妻驚見丈夫與年輕女人同遊合照　怒斬「偷食夫」後始知點錯相