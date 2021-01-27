【IKEA訂貨】宜家家居分店及網購恢復正常　強調客戶資料儲存獨立伺服器沒有外洩

▲ IKEA已恢復分店及網購服務。（資料圖片）

牛奶公司旗下IKEA宜家家居上周四（1月21日）因業務伺服器出現問題，實體店需要關門，網站也未能正常運作。牛奶公司發言人（27日）承認，上周四發現IKEA業務伺服器出現問題，當中受影響的伺服器佔整體不足2%，IKEA已立即將受影響的伺服器作離線處理，並與其他伺服器進行隔離。

牛奶公司發言人指出，一直視系統安全為最重要考量，於上星期四（1月21日） 發現業務伺服器出現問題，當中受影響的伺服器佔整體不足2%，已立即將受影響的伺服器作離線處理，並與其他伺服器進行隔離。為進一步加強網絡防禦能力，並已委託獨立網絡安全專家為系統作全面及仔細的調查，並已設置額外的網絡安全措施及加強監控系統。

發言人指出所有客戶資料均存儲於另一個完全獨立的系統，並沒有證據顯示客戶資料被不恰當地查閲或使用。除了部分店舖因受疫情影響而須按當地相關限制關閉外，所有店舖均正常營業，繼續為顧客提供服務。

IKEA上星期四香港宜家家居門店暫停營業一日，全線門店已在上星期五正常營業。

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責任編輯：羅嘉欣