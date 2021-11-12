【小四中文】認識7個常用「條件複句」　前句提出條件後句表示結果　

▲ 認識7個常用「條件複句」。

條件複句是由兩個或以上、有條件關係的分句組成，前一個分句先提出條件，後一個分句則表示在這種條件下所產生的結果，是句子的重點。

常見句子

「只要」、「才」、「便」、「只要……就……」、「無論……都……」、「不管……都……」、「除非……否則……」、「不管……反正……」等。

學習重點及例句

1. 只要

例句︰只要大家喜歡，隨時都可以上來作客。

2. 才

例句︰得到老師的幫助，我才能完成這件作品。

3. 便

例句︰如果你感到不適，便不要上學。

４. 只要……就……

例句︰只要有陽光和雨水，植物就會茁壯成長。

5. 無論（不管）……都……

例句︰無論（不管）發生什麼事，媽媽總是守護著我。

6. 除非……否則……

例句︰除非你努力溫書，否則不能考取好成績。

7. 不管……反正……

例句︰不管爸爸工作有多繁忙，反正每天放工後都會去跑步。

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