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【BB大晒】譚凱琪愛女誕生百日溫馨合照　Zoie分享為母心聲：努力學習

娛樂 19:30 2021/01/27

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熱門 麗港城確診 佐敦封區 陀槍師姐2021 保暖大法 曾志偉 兒童健康 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮

譚凱琪女兒出世百日。

現年39歲的靚媽譚凱琪（Zoie）去年10月19日誕下女兒Baby G，Zoie產後極速修身，亦曾於IG分享抱著B女的照片。早前Zoie愛女出世100日，譚凱琪抱愛女分享溫馨合照，並首度曝光囡囡可愛正面照。

譚凱琪今日在IG發布母女合照，相中Zoie抱著囡囡Baby G，已出世百日的囡囡生得十分可愛，眼仔大大，跟Zoie亦十分相似，絕對是靚女一名。

Zoie抱女兒合照。（取自IG）

【BB滿月】譚凱琪愛女Baby G滿月慶祝　靚媽Zoie極速修身穿短裙騷美腿

Zoie亦寫上對女兒出世至今的為母心聲，寫道：「看著妳每天成長同時我也在檢閱自己哪裡做得不夠好。希望以最正確的方式來教導妳因為妳 讓我學會更多 認識更多，妳的出現 讓我學習當一個更完整的人一瞬間 妳已經100日了。」

她並指：「願妳每天健康快樂地成長PaPaE & MaMaZ love you BabyG❤️😄」

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Zoie自產後鮮有公開露面，但常在IG分享近況，如BabyG滿月時，便曾透露自己按足中國傳統慶祝女兒滿月。

【堅離地愛堅離地】相約少婦聯盟分享奪獎喜悅　龔嘉欣IG貼文感謝閨蜜支持

產後極速修身

Zoie女兒Baby G肖鼠，故Zoie準備了可愛的老鼠主題蛋糕，另外亦預備了紅雞蛋及酸薑跟家人一起品嘗，另外不用進食坐月餐，更品嘗美味的烤肉。

產後的Zoie身穿黑色格仔連身短裙的Zoie展示美腿，Zoie亦曾透露懷孕期間幸好沒有肥太多，認真令人豔羨。

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初為人母的Zoie，曾分享為母感受，指：「那種感覺好難形容、好溫馨，生完之後真正感受到母親有多偉大，真的有好多東西要忙，好多東西要學。我預了每日24小時On call，公佈喜訊後我都收到好多支持者和朋友的祝福，我跟BB都收到了，多謝大家。」

至今仍在休息期間的Zoie，有指產後首齣參演劇集將是《十八年後的終極告白》下集，令人期待。

同場加映 楊卓娜訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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