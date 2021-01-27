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習近平讚揚林鄭月娥立場堅定　稱須堅持愛國者治港

政治 19:44 2021/01/27

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習近平讚揚林鄭月娥，在國家安全的大是大非問題上立場堅定、敢於擔當。（新聞聯播）

國家主席習近平以視像方式，聽取特首林鄭月娥述職。習近平特別提到制訂港區國安法，讚揚林鄭月娥在國家安全的大是大非問題上，立場堅定、敢於擔當，展示出愛國愛港情懷，以及對國家和香港高度負責的精神，對此充分肯定。

習近平表示，過去一年林鄭月娥及港府，沉着應對修例風波、疫情，以及外部環境變化的多重嚴重衝擊，想方設法維護秩序、防控疫情、紓解民困、恢復經濟，已經取得一定成就。

他續指，從香港由亂轉治中，體驗出要確保一國兩制行穩致遠，就必須堅持愛國者治港，當中涉及國家主權、國家安全等原則，只要做到，中央對港的全面管治權才能有效落實，憲法及《基本法》確立的憲制秩序才能有效維護，有效解決深層次問題。習近平又要求林鄭月娥，向受無理制裁的香港官員轉達親切慰問。

林鄭月娥則感謝，中央對香港的關心和支持，明言會帶領團隊竭盡所能，無畏無懼克服困難，讓香港重新出發。

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記者：陳宛彤

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