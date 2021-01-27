【米芝蓮2021】元朗燉蛋店連續3年獲推介從未落榜　熟客勉勵成老闆疫下堅守小店動力

▲ 元朗「蘇記流心燉蛋專門店」登上米芝蓮香港街頭小食推介名單。（經濟日報資料圖片）

《米芝蓮指南香港澳門2021》今日（27日）出爐，共推介21間本地街頭小食店，詳情即看：【下一頁】。其中元朗蘇記流心燉蛋專門店已連續3年獲推介，老闆蘇炎文指，疫境下經營艱難，熟客支持與鼓勵成為堅守小店的動力，今年會以不加價來報答食客，盼他們繼續吃得開心。

元朗蘇記流心燉蛋專門店在2018年首獲米芝蓮推介，當時只開業半年，至今已連續3年上榜，從未落榜。

老闆蘇炎文接受TOPick訪問時表示，疫情下，港府對餐飲業實施不少限制，本港不少食肆都變得冷清，過去一年生意難做，市民「飯後食甜品」的習慣文化有改變，最嚴峻時生意一度勁跌7成，經營只有一個「捱」字。

蘇炎文感恩地說，疫境下熟客支持成為他堅守小店的動力，

困難之中仍有一批熟客不停給予支持與關心，他們會跟我說：「阿伯，要撐住，唔好執笠呀﹗」

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蘇炎文指，過去一年食材來貨價至少加價1成，例如雞蛋平均每箱都貴了40元，即使如此，今年亦不會加價，招牌燉蛋白維持每碗35元，

已當熟客為朋友，寧願人工上賺少些。

燉蛋白是廣東經典小食， 食材簡單，但烹調功夫不少，蘇炎文強調，保持食品質素及味道用料要精益求精，不可將貨就計，更重要是用心烹調，

差10秒可能出品已不理想。

蘇炎文雖已年過70，但仍有一份熱誠，他稱，不論面對多大的困難，都希望可繼續經營這間燉蛋小店，讓客人食得開心，並盼本港疫情可盡快受控。

位於北角炮台山的「福元湯圓」是唯一一間新上榜的本地街頭小食店，以媽媽手工製兼又圓又多餡的傳統湯圓取勝，日售4,000粒，老闆娘指自己很喜歡吃糖水，令顧客吃得開心是小店宗旨，詳細訪問即看：【下一頁】。

21間獲米芝蓮推介的街頭小食，即看：

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記者：陳曉瑩