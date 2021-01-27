律師會：強烈譴責任何人試圖以壓力阻礙David Perry來港

▲ 律師會對香港法律專業及刑事司法制度受干預，表示深切憂慮。（資料圖片）

英國御用大律師David Perry受當地壓力而未能來港，律師會今日就事件發表聲明，對香港法律專業及刑事司法制度受干預，表示深切憂慮，強烈譴責任何人試圖以壓力阻礙律師正當運作，要求必須停止干預威脅到法律界及刑事司法制度的獨立性的行為。

律師會在聲明中引用了聯合國《關於律師角色的基本原則》中對律師運作的保障，指出政府應確保律師能夠履行其所有專業職能而不受到恐嚇、妨礙、騷擾或不適當的干涉；能夠在國內及國外自由地活動及與其委託人進行諮詢；不會因按照公認的專業職責、準則和道德規範所採取的任何行動，而受到或者被威脅會受到起訴或行政、經濟或其他制裁。

律師會續指，《基本法》第63條亦授予律政司在不受任何干涉下，主管刑事檢察工作的權力。律師會強烈譴責任何人試圖以壓力阻礙律師正當運作，違反聯合國《關於律師角色的基本原則》，及基本法第63條，試圖干預律政司主管香港刑事檢察工作的權力。

壹傳媒創辦人黎智英等人涉嫌非法集結案，律政司原本邀請英國御用大律師David Perry出任案件主控官，但律政司上周表示，David Perry獲委聘後受英國壓力及批評，決定改聘資深大律師余若海出任主控官。

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責任編輯：林曉君