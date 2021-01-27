林鄭：本港防疫工作比較內地澳門及台灣　確實強差人意

▲ 林鄭月娥facebook圖片

特首林鄭月娥向國家主席習近平視像述職的同一日，在社交平台發表文章，總結香港過去一年的抗疫經驗，承認本港與內地、澳門和台灣相比，疫情的控制確是強差人意。但稱從國際層面看，亦能做到力保不失。

林鄭月娥在文中指，過去一年，新冠疫情仍肆虐全球，確診宗數已接近一億，死亡人數超過 200 萬。截至1月26日零時，香港確診個案較其他130多個其他國家或地區少，病毒檢測量計算則是「名列前茅」。

她說，過去一年疫情反覆，「外防輸入」嚴格把關，和「內防擴散」的社交距離措施，都令旅遊業陷冰封期，不少行業大受打擊，失業率持續上升。強調目前最重要工作是遏止疫情，讓市民可重過正常生活，經濟可重回升軌。

林鄭又提到，政府在這一波疫情採取的措施，已是抗疫以來最嚴厲的，並同時加強檢測力度，包括使用法定權力強制市民接受檢測，自去年11月中，政府安排的檢測已達 310萬個，是前十個月總檢測量的85% 。

而港府過去一個月亦密鑼緊鼓籌備疫苗接種工作，務求當疫苗審批工作完成及運抵本港後，便可盡快安排市民按優先次序接種。

她總結經驗時表示，政府抗疫策略有八個重點包括：依法辦事，毫不猶豫運用法定權力落實抗疫措施，亦持續針對違規個案執法。由專家領導的顧問團提供意見、做好精準檢測，外防輸入滴水不漏；同時加大設施配備、科技應用，以及用最大的透明度迅速向公眾傳達最新及準確的疫情信息。

林鄭稱，新冠病毒前所未有，大家對病毒所知不多，加上抗疫初期香港檢疫設施不足、物資匱乏，而且社會動盪未完全息止，街頭暴力、政治抹黑、虛假消息等令抗疫舉步維艱。但在抗疫人員全力以赴、市民同心配合下，香港成功克服了一波又一波的疫情，曾經在不少日子實現「零」本地個案，公營醫療系統沒有因不勝負荷而出現崩潰。認為綜觀全球的情況，抗疫成果絕非必然或偶然。

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責任編輯：李淇