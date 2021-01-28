【小學教材】教大推小學編程教材　尋寶遊戲學英文成效及興趣增

▲ 教大教學科技中心總監及數學與資訊科技學系教授江紹祥指，前後測試反映編教材有助提升學習效能。（教大提供）

近年不少學校採用編程（Coding）教學促進運算思維。香港教育大學與香港天主教教育事務處合作，推出全新互動編程教材，去年起分批在20間小學試用，不僅應用於STEM相關的數學、常識科，更同時涵蓋英文科，透過「尋寶遊戲」學英文地標及方向等詞彙，首批試用學校的前後測試反映，學生的英文科能力提升最為顯著，亦成功引起學生學習興趣。

教大互動編程教材計劃獲優質教育基金撥款支持，為期兩年，天主教教區內10間「種籽學校」已在本學年上學期課堂率先試用部分科目的編程教材，並將於下月起擴至另外10間教區小學。

研究團隊為英文、數學及常識科各抽一個單元開發教材，小四英文科透過編程軟件Scratch設計網上尋寶遊戲，學習公共設施及店舖等地標及指示路向；小五常識科則用Micro︰Bit接駁電路及製作智能交通燈系統，學習電和電路課題；小六數學科則透過設計程式學習分辨質數及合成數等，並聯繫至虛擬貨幣比特幣概念。

▲ 小四學生可透過編程軟件Scratch設計網上尋寶遊戲，從中學習公共設施及店舖等英文生字。（教大提供）

教大教學科技中心總監及數學與資訊科技學系教授江紹祥表示，學生需在上課前後完成相關課題工作紙，結果發現英文科能力平均分增幅最顯著，由使用編程教材前的8分（滿分為20分），上升至約14分，大幅提升約6分，足證其教學效能。

佐敦谷聖若瑟天主教小學英文科副主席梁幗君指，該校在去年9月恢復實體課期間透過8節課試用教材，事後也沒有「補教」，比起傳統「死記硬背」，學生現可自行設計尋實遊戲，並在教師引導下選擇學習哪些生字，有助推動自主學習，形容課堂氣氛截然不同，有學生更主動要求學習額外內容。

該校英文科教師張肇丰指，學生從未想過可以透過編程學英文，「用平板電腦唔係開電子書，而係玩遊戲」，令他們上課更專心、增加學習興趣。

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記者：馮琪雅