【垂直傳播】東發大廈居民指天井位衛生欠佳　贊成撤離可避免傳染

北角東發大廈C座至今共有8宗新型肺炎確診和5宗新初步陽性個案，合共有13宗個案，涉及8個單位、6個樓層。政府專家顧問袁國勇早前到場視察後說，C座的6、7室單位所有居民須即時撤離。他又指，由於單位居民會共用天井，可能造成垂直傳播。有市民指天井位衛生欠佳， 贊成撤離可避免傳染。

【垂直傳播】北角東發大廈C座6及7號單位須撤離 袁國勇拆解天井設計增感染風險，詳情即看：【下一頁】

【垂直傳播】北角東發大廈爆疫 袁國勇呼籲居民開抽氣扇時不要關門，詳情即看：【下一頁】

李小姐居於C座3室，她表示對疫情十分擔心，贊成撤離因為可防止疫情擴散，形容天井位衛生欠佳。

廖小姐居於c座1室，她表示對疫情爆發十分擔心，自己今日已做檢測，正等候結果， 贊成大廈撤離因可避免傳染。

葉小姐與母親居於毗鄰b座3室，她表示對疫情爆發十分擔心，亦恐怕會波及b座，所以自己已儲備足夠糧食預防突擊封樓，今日已做快速測試，希望母親可以去做檢測，正諮詢對方意見，對大廈衛生情況表示一般，難免會有缺德居民亂拋垃圾造成衛生情況欠佳。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃傑偉