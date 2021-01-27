林鄭月娥感謝中央肯定特區工作　遏止疫情是港府目前重中之重工作

▲ 特首林鄭月娥感謝領導人充分肯定特區政府過去一年的工作。（經濟日報資料圖片）

特首林鄭月娥今日以視像會議，向國家主席習近平和總理李克強進行年度述職。林鄭月娥表示，感謝領導人充分肯定特區政府過去一年的工作，並感謝中央政府就香港在防控新冠肺炎疫情、發展經濟和改善民生方面的關心和支持。她指出，香港過去一年充滿挑戰，疫情對本港經濟民生造成嚴重打擊，但城市基本上正常運作，金融系統穩定。她強調，港府目前重中之重的工作是遏止疫情，以保障市民的健康，恢復經濟活動。

港府今晚發出新聞稿，提及林鄭月娥述職時向國家領導人指，自港區國安法實施以來，街頭暴力大為消減，社會恢復平靜，特區政府會全面執行國安法，防範和制止危害國家安全行為。她又感謝習近平，對她和其他受美國政府無理制裁的特區政府官員表示親切慰問，代表各位官員重申會無畏無懼，繼續履行維護國家安全職責。

林鄭亦在述職時提及，新一份《施政報告》中闡述中央支持香港的一系列措施，表示會帶領團隊，在國家「十四五規劃」開局之年，發揮香港獨特優勢，以粵港澳大灣區建設為切入點，更好融入國家發展大局，着力發展經濟，改善民生。

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責任編輯︰尹櫻霖