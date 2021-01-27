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【垂直傳播】北角東發大廈C座1至15樓6及7室單位居民須檢疫　A至D座居民及訪客須強制檢測

社會 21:35 2021/01/27

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熱門 麗港城確診 佐敦封區 陀槍師姐2021 保暖大法 曾志偉 兒童健康 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮

中心指，會向東發大廈C座所有樓層（即一至十五樓）的6及7室單位沒有病徵的住戶發出檢疫令（黃傑偉攝）

北角東發大廈C座至今共有12宗確診和5宗新初步陽性個案，合共有17人染疫，涉及8個單位、6個樓層。衞生防護中心表示，正積極跟進調查個案的感染是否有關聯。中心指，會向東發大廈C座所有樓層（即一至十五樓）的6及7室單位沒有病徵的住戶發出檢疫令，並安排他們入住檢疫中心。若住戶出現病徵，會被送往醫院接受治療。

而港府早前已引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（《規例》）（第599J章），要求於1月12日至1月25日期間曾身處東發大廈C座超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於明日或之前接受檢測。

為審慎起見，當局亦會引用《規例》，要求於1月14日至1月27日期間曾身處東發大廈A、B和D座超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於1月29日或之前接受檢測。受檢人士若在1月25日至1月27日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

為保障市民健康和公共衞生安全，政府呼籲所有有關居民能合作參與檢測，並在獲知檢測結果前留在家中，以免增加社區感染的風險。

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責任編輯：鄧凱文

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