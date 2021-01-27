【確診大廈】九龍區錄26個案成重災 太古城齊宮閣、東熹苑華熹閣、嘉湖山莊麗湖居上榜
社會 22:36 2021/01/27
本地新冠肺炎疫情反覆，今日（27日）新增60宗確診個案，當中有3宗輸入個案及57宗本地個案，其中21宗為源頭不明，其餘36宗與早前個案有關，累計共10,283宗病例。衞生防護中心晚上交代部分確診患者居住地址，九龍區錄26宗個案成重災，其中單是油尖旺已錄13宗個案。
港島區11
東區9
- 東發大廈 C 座x4
- 康翠臺 2 座
- 新都城大廈 A 座
- 耀東邨耀華樓
- 太古城齊宮閣
- 東熹苑華熹閣
灣仔2
- 金龍大廈 C 座x2
南區1
-
田灣邨田健樓
九龍區26
九龍城7
- 海韻軒海景酒店
- 富薈馬頭圍酒店
- 祥雲大廈
- 何文田邨綺文樓
- 長樂大廈
- 利高大廈
- 樂民新邨樂善樓
油尖旺13
- 利鴻大樓
- 順安大廈
- 旺角維景酒店
- 上海大廈
- 順安大廈
- 文景樓
- 吳松街 5 號
- 廟街 169 號
- 上海街 434 號
- 仁賢大廈健寧安老院
- 順安大廈
- 文華閣
- 文耀樓
觀塘4
- 彩興苑彩蕎閣
- 藍田邨藍泰樓
- 麗港城 5 座
- 安泰邨勇泰樓
深水埗2
- 白田邨 13 座
- 麗安邨麗平樓
新界區15
元朗10
- 天恒邨恒樂樓x4
- 西邊圍x2
- 天富苑欣富閣
- 凱旋樓
- 天瑞邨瑞財樓
- 嘉湖山莊麗湖居 9 座
屯門3
- 蝴蝶邨蝶意樓
- 山景邨景麗樓
- 新屯門中心 5 座
荃灣1
- 梨木樹邨桃樹樓
葵青
- 藍澄灣六座
離島區 2
- 映灣園悅濤軒九座
- 滿東邨滿泰樓
TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick
訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2
記者：鄧凱文