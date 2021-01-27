【確診大廈】九龍區錄26個案成重災　太古城齊宮閣、東熹苑華熹閣、嘉湖山莊麗湖居上榜

▲ 九龍區錄26宗個案成重災，其中單是油尖旺已錄13宗個案。（陳靜儀攝）

本地新冠肺炎疫情反覆，今日（27日）新增60宗確診個案，當中有3宗輸入個案及57宗本地個案，其中21宗為源頭不明，其餘36宗與早前個案有關，累計共10,283宗病例。衞生防護中心晚上交代部分確診患者居住地址，九龍區錄26宗個案成重災，其中單是油尖旺已錄13宗個案。

港島區11

東區9

東發大廈 C 座x4

康翠臺 2 座

新都城大廈 A 座

耀東邨耀華樓

太古城齊宮閣

東熹苑華熹閣

灣仔2

金龍大廈 C 座x2

南區1

田灣邨田健樓

九龍區26

九龍城7

海韻軒海景酒店

富薈馬頭圍酒店

祥雲大廈

何文田邨綺文樓

長樂大廈

利高大廈

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油尖旺13

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上海大廈

順安大廈

文景樓

吳松街 5 號

廟街 169 號

上海街 434 號

仁賢大廈健寧安老院

順安大廈

文華閣

文耀樓

觀塘4

彩興苑彩蕎閣

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深水埗2

白田邨 13 座

麗安邨麗平樓

新界區15

元朗10

天恒邨恒樂樓x4

西邊圍x2

天富苑欣富閣

凱旋樓

天瑞邨瑞財樓

嘉湖山莊麗湖居 9 座

屯門3

蝴蝶邨蝶意樓

山景邨景麗樓

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荃灣1

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葵青

藍澄灣六座

離島區 2

映灣園悅濤軒九座

滿東邨滿泰樓

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記者：鄧凱文