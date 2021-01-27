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【確診大廈】九龍區錄26個案成重災　太古城齊宮閣、東熹苑華熹閣、嘉湖山莊麗湖居上榜

社會 22:36 2021/01/27

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熱門 麗港城確診 佐敦封區 陀槍師姐2021 保暖大法 曾志偉 兒童健康 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮

九龍區錄26宗個案成重災，其中單是油尖旺已錄13宗個案。（陳靜儀攝）

本地新冠肺炎疫情反覆，今日（27日）新增60宗確診個案，當中有3宗輸入個案及57宗本地個案，其中21宗為源頭不明，其餘36宗與早前個案有關，累計共10,283宗病例。衞生防護中心晚上交代部分確診患者居住地址，九龍區錄26宗個案成重災，其中單是油尖旺已錄13宗個案。

港島區11

東區9

  • 東發大廈 C 座x4
  • 康翠臺 2 座
  • 新都城大廈 A 座
  • 耀東邨耀華樓
  • 太古城齊宮閣
  • 東熹苑華熹閣

灣仔2

  • 金龍大廈 C 座x2

南區1

  • 田灣邨田健樓

九龍區26

九龍城7

  • 海韻軒海景酒店
  • 富薈馬頭圍酒店
  • 祥雲大廈
  • 何文田邨綺文樓
  • 長樂大廈
  • 利高大廈
  • 樂民新邨樂善樓

油尖旺13

  • 利鴻大樓
  • 順安大廈
  • 旺角維景酒店
  • 上海大廈
  • 順安大廈
  • 文景樓
  • 吳松街 5 號
  • 廟街 169 號
  • 上海街 434 號
  • 仁賢大廈健寧安老院
  • 順安大廈
  • 文華閣
  • 文耀樓

觀塘4

  • 彩興苑彩蕎閣
  • 藍田邨藍泰樓
  • 麗港城 5 座
  • 安泰邨勇泰樓

深水埗2

  • 白田邨 13 座
  • 麗安邨麗平樓

新界區15

元朗10

  • 天恒邨恒樂樓x4
  • 西邊圍x2
  • 天富苑欣富閣
  • 凱旋樓
  • 天瑞邨瑞財樓
  • 嘉湖山莊麗湖居 9 座

屯門3

  • 蝴蝶邨蝶意樓
  • 山景邨景麗樓
  • 新屯門中心 5 座

荃灣1

  • 梨木樹邨桃樹樓

葵青

  • 藍澄灣六座

離島區 2

  • 映灣園悅濤軒九座
  • 滿東邨滿泰樓

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記者：鄧凱文

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