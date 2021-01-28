梁卓偉盼新春後開始接種疫苗　市民有好日子過

▲ 港大李嘉誠醫學院院長梁卓偉形容新冠病毒與社會撕裂並存，本港沒有條件抗疫，目前的成績是一個奇迹，「香港人要讚賞自己」。（程志遠攝）

冠肺炎疫情肆虐已逾一年，本港疫情仍未見終點。港府抗疫專家顧問、港大李嘉誠醫學院院長梁卓偉接受本報專訪形容，全球過去一年面對一場世紀疫戰，港人抗疫表現出色，要讓市民心存希望，港府需要盡快把第4波疫情壓下去、應在農曆新年後開始疫苗接種，不要再推遲，加上春天回暖，讓市民感受新一年會「牛氣沖天」、重過正常生活。至於何時可杜絕疫情，他相信今年仍有困難，要待第2代疫苗面世才有轉機。

料今年難杜絕疫情 寄望第2代疫苗

回顧本港過去一年抗疫表現，梁卓偉認為，去年疫情緊接社會事件而來，可謂「新冠病毒與社會撕裂並存」。他又明言，在市民對政府高度不信任下，本港並沒有條件抗疫，形容目前的成績是一個奇迹：

比起全世界比上不足，比下足足有餘，香港人要讚賞自己。

但抗疫一年有多，不少市民已抗疫疲勞，梁卓偉認為，今次世紀疫戰也是一場心理戰，最重要是要令市民心理上保持希望，他表示︰

目前最重要是將疫情壓下去，希望未來數星期不再出現大型感染群組，令疫情受控，直至農曆新年後開始接種疫苗和天氣回暖，令市民有一個希望，農曆新年後會有一些好日子過。

梁卓偉以身作則 「做冬」前檢測保護家人

不過，梁卓偉承認，就算開始打疫苗，但現時的疫苗只能保護人體不會發病或出現重症，但不代表不會染病，病毒仍然可人傳人︰「現在疫苗標準是最低限度要有50%保護率，只是保護你不會發重病或不發病，但不是等於你不會受感染；它有一定保護力，但可能打6折，例如BioNTECH有95%保護率，打6折後可能有5、6成左右。」他認為要待第2代疫苗出現，才有機會完全杜絕疫情。

疫情層出不窮 防疫措施可加強

本港經歷4波疫情，至今造成逾1萬人感染， 170多人死亡。梁卓偉認為，本港第3波疫情才是真正社區爆發，源於海員和機組人員這類豁免人士的漏洞，經實施嚴謹社交距離措施才可將疫情壓下。雖然港府汲取教訓堵塞漏洞，惟海外回港人士隔離檢疫措施仍不到位，沒有禁止外人探訪，再令病毒走入社區，造成第4波疫情爆發。

去年11月歌舞群組掀起第4波疫情序幕，至今近3個月本地確診個案仍未回落。被問及目前防疫措施是否做到滴水不漏，梁卓偉坦言「很難說，（疫情）層出不窮」，但認為港府仍有措施可以加強：「地盤工人、的士和巴士司機是否能夠每周做檢測？可能只是影響數千人，否則是750萬人一起不用出街、無晚市堂食、不用上學和失業。」

豬流感6小時封酒店 梁卓偉：打疫戰「快狠準」

梁卓偉又透露，日前走訪剛竣工的北大嶼山醫院香港感染控制中心（前稱「臨時醫院」）地盤，視察時發現每名地盤工友頭盔均裝置全球衞星定位系統（GPS）功能，以便追蹤每名工人的緊密接觸者︰「你是與哪一個人一起工作、食飯，有任何事發生就可以追查。」

抗疫需要指揮官 能號召各部門

他續指，工友亦會以「九宮格」模式分開工作，每10人一組，會一起吃飯、換衫等，確保即使有人染疫亦不影響其他組的工人，認為工程緊迫下仍做到零感染，相關經驗值得借鏡。他又說︰「他們要趕在4個月內建成臨時醫院，但沒有爆疫，對老闆和工友是雙贏，每一個地盤應該做到。」

對於外界經常批評港府抗疫反應緩慢，梁卓偉認為抗疫是需要一名能號召各部門的指揮官，雖然本港疫情應變級別已升至最高的緊急級別，並由特首掛帥，惟特首制定策略亦需有人執行跟進︰「本港每年打風，政府都會設立一個總指揮室，所有部門都要聽從指揮官指示，但現在這位指揮官在哪裏？」

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記者：陳正怡、陳子謙