【紅磡強制檢測】紅磡指定區域11幢大廈污水驗出新冠病毒須強制檢測 【附疫廈名單】

▲ 紅磡指定區域11幢大廈污水驗出新冠病毒須強制檢測。(經濟日報資料圖片)

食物及衞生局（27日）發出最新強制檢測公告刊憲，有20幢大廈納入強制檢測名單，其中在紅磡指定區域，有11幢大廈的污水驗出新冠病毒呈陽性，因而須強檢，包括：

1. 香港九龍紅磡機利士南路9-21號源成大廈

2. 香港九龍紅磡機利士南路23-25號必發樓

3. 香港九龍紅磡必嘉街34-42B號及老龍坑街6號龍華大廈

4. 香港九龍紅磡必嘉街66號東海雅園

5. 香港九龍紅磡必嘉圍8號御悅

6. 香港九龍紅磡必嘉圍7-21號必嘉街44-50號及溫思勞街51-57號福年新樓A座及B座

7. 香港九龍紅磡溫思勞街61號Weave on Baker

8. 香港九龍紅磡溫思勞街63-73號安泰大廈

9. 香港九龍紅磡老龍坑街2號華麗大廈

10. 香港九龍紅磡老龍坑街2A-2B號鴻運大廈

11. 香港九龍紅磡老龍坑街4號榮德樓

其他要強檢大廈，衞生防護中心今日下午在疫情記者會曾公布部分名單，包括：

油麻地／旺角指定區域新增1宗或以上確診個案：

1. 香港九龍油尖旺東安街 10-22 號順安大廈

2. 香港九龍油尖旺上海街 380-390A 號 / 碧街 29-31 號上海大廈

3. 香港九龍油尖旺上海街 432-434 號

九龍區錄26個案成重災 太古城齊宮閣、東熹苑華熹閣、嘉湖山莊麗湖居上榜，詳情請看：【下一頁】

其他地區(過去 14 日內有2個或以上單位出現無關連確診個案)

1. 香港九龍土瓜灣馬坑涌道 8-10 號祥雲大廈

2. 香港九龍何文田佛光街 68 號何文田邨綺文樓

3. 香港西灣河耀興道 38 號東熹苑華熹閣

4. 香港新界屯門湖翠路 1 號蝴蝶邨蝶意樓

5. 香港新界葵涌和宜合道 389 號梨木樹邨桃樹樓

6. 香港新界天水圍天葵路 3 號嘉湖山莊麗湖居 9 座

強制檢測的途徑及方法，即看:

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北角東發大廈C座6及7號單位須撤離 袁國勇拆解天井設計增感染風險，詳情請看：【下一頁】

另外位於油麻地東莞街43號及油麻地果欄卸貨場的流動採樣站鄰近油麻地果欄，當局鼓勵當區居民及油麻地果欄欄商及從業員應盡快主動進行檢測。油尖旺民政事務處亦已聯絡九龍果菜同業商會等相關商會，呼籲各商會向果欄欄商及從業員發放上述消息，積極參與免費檢測，以保障自己、家人和同事健康。

港府明日（28日）會在以下地方增設流動採樣站，免費為當區居民及工作人員提供檢測服務：

•西灣河東熹苑華熹閣旁多用途球場

•柴灣峰華邨曉峰樓及秀峰樓對出空地

•何文田邨綺文樓與采文樓羽毛球場

•油麻地東莞街43號（東莞同鄉會方樹泉學校外）

•油麻地果欄卸貨場（近巧翔街加氣站）

•油麻地東安街35-41號東安街休憩花園

•荃灣梨木樹邨桃樹樓對出空地

•屯門蝴蝶邨蝴蝶灣社區中心禮堂

而位於廣東道介乎佐敦道及西貢街一段（又稱玉器街）的流動採樣車會由明日（28日）起改設於佐敦渡船角文匯街（近渡船街），暫定開放至本周六(30日)。



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責任編輯：楊玉珠