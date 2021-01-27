梁卓偉以身作則　「做冬」前檢測保護家人

▲ 港大醫學院院長梁卓偉坦言，疫下保護長者不受感染固然重要，惟亦須顧及良久不見家人的心理健康。 （程志遠攝）

港人抗疫一年，見面相聚機會驟減，港大醫學院院長梁卓偉透露，早前與家人「做冬」也提前做檢測，確保不會感染家人；他坦言疫下保護長者不受感染固然重要，惟亦須顧及良久不見家人的心理健康。

梁卓受訪時提到自己個人防疫，都是一入家門即以酒精濕紙巾抹拭手機、銀包及鎖匙一次，其後更衣洗澡；即使與家人相聚，亦會提早當日接受快速測試，就如早前與家人做冬亦如是，他解釋是因為同枱有年長家人，笑言「餐飯很昂貴」，但為最保險計，聚餐前應檢測確定未受感染。

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顧及長者心理 良久不見非上策

當然避免相聚，是保護長者不受感染的方法，不過梁卓偉認為，長者的心理健康亦需顧及︰

你以為完全不探訪、不見面是保護他，最終不是新冠病毒出問題，反而身體有其他問題。

他特別提到，部分居院舍長者，日常需家人轉身、餵飯、哄逗等照顧，亦有些一定要家人哄才食飯，如良久沒有家人探訪，身體會急走下坡。他稱，沙士僅持續數月，惟現時抗疫「已經幾個月又幾個月」，擔心長者良久見不到家人，會熬不過去。他提醒保護長者身體之餘，心理健康亦同樣重視，如要百分百保險，最好是見面前先檢測。

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記者：陳正怡、陳子謙