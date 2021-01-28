豬流感6小時封酒店　梁卓偉：打疫戰「快狠準」

▲ 09年豬流感來襲，港府由決策至執行，僅用6小時就圍封了疑有患者入住的灣仔維景酒店。 （資料圖片）

港府上周六在佐敦「封區」要求居民強制檢測，港大醫學院院長梁卓偉十多年前任食衞局副局長期間亦曾封酒店，由發現首名疑似感染豬流感患者，到封酒店決定，僅用短短6小時，成功令本港往後40天零個案。面對十多年後再封區，他認為政府應提早1周甚或10日執行封區，強調要阻截傳播，就要走在疫症前鋒的更前端。

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「走在疫症前鋒更前端」

2009年5月1日，時任食衞局副局長的梁卓偉憶述當日接獲律敦治醫院一名墨西哥經上海返港人士求醫，疑似感染H1N1新型流感（豬流感）。他說︰

當日下午2時返回食衞局開會，病人都仍未確診，至晚上7、8時已封酒店，只用了6小時。

那天是首度引用第599章緊急法例封灣仔維景酒店，卻未見有住客「走甩」，梁卓偉直言全因做決定時，灣仔警署早已派員包圍酒店，當日短短數小時已跑勻「五台山」（各部門）解釋封酒店決定，又呼籲尋找接載患者的的士司機，最終為本港帶來40天零感染。他認為需走在疫症前鋒的更前端︰

一滯後就永遠滯後，追也追不回。

「決策至執行半日做到」

事隔10多年後的今天，港府再引用第599章於佐敦封區，惟卻走漏風聲，區內居民不知所措，驚慌的自行撤離，封區47.5小時最終揪出13人確診。梁卓偉形容封區整體順暢，亦算合格，不過如可提早1星期、10天去做會更好，更不要走漏風聲，免令居民提早搬離。

他直言，可以想像到提早搬離的居民，基本風險較其餘留於區內的人更高，認為都是可改善之處，同時要將措施恒常化︰

不要猶豫，當見到有迹象住宅區有蔓延，就要立刻快狠準，半日內由決策至執行就要做到。

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記者：楊玉珠、陳正怡、陳子謙