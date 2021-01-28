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【新冠肺炎】新增5間餐廳曾有確診者到訪　包括灣仔會展薈景、米芝蓮推介餐廳再興燒臘

健康 09:48 2021/01/28

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熱門 麗港城確診 佐敦封區 陀槍師姐2021 保暖大法 曾志偉 兒童健康 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮

新增5間餐廳曾有確診者到訪。

本地新冠肺炎疫情反覆，昨（27日）新增60宗確診個案，當中有3宗輸入個案及57宗本地個案，其中21宗為源頭不明。衞生防護中心昨晚更新確診者潛伏期行蹤表，再增5間食肆曾有確診人士到訪，其中港島區餐廳佔4間。

根據衞生防護中心資料，新增的5間食肆名單如下（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期／相關確診或疑似個案編號）：

中西區 威靈頓廣場 Espuma 22/01/2021 10263

灣仔 祥興大廈 再興燒臘飯店 23/01/2021 10231

灣仔 香港會議展覽中心 薈景 24/01/2021 10231

東區 興東商場 大快活 23/01/2021 10279

元朗 置富嘉湖 2 期 湘川滬 26/01/2021 10278

有關確診者居住的大廈，請前往【下一頁】

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責任編輯：羅嘉欣

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