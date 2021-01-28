【求肝續命】25周早產肝臟纖維化急換肝　7個半月大信信腹水嚴重氣促憂惡化

▲ 信信近日腹水嚴重，父母擔心是肝進一步惡化的徵兆。

25周早產男嬰「信信」在2個半月大時出現肝臟纖維化，急需換肝保命，家人不吻合未能捐肝，父母盼有心人能捐出部分活肝。早前一名善心男士願捐肝，亦符合多方面條件，現正待好消息。信信的父母昨日（27日）更新7個半月大兒子的情況，指他近日腹水嚴重、氣促、發燒，臉及下巴水腫，擔心是肝進一步惡化的徵兆。

父母擔心愛兒肝惡化

信信的父母昨日（27日）於facebook專頁「救救小心 – 肝」交代兒子的最新消息，以信信的第一人稱表示近日他的腹水嚴重，「肚仔成日都頂住好唔舒服」，也引起氣促問題。

▲ 信信的臉及下巴水腫。（相片來源︰「救救小心 - 肝」fb專頁）

醫生指口服的去水藥對信信的作用已不大，現時「要透過腳嗰粒豆豆（種豆）去落去水藥」。信信還出現其他狀況，令爸媽再一次擔心︰

早幾日前仲有隔幾日就無啦啦發燒，面仔同下巴都開始出現水腫，唔知係咪俾信息我，話俾我同醫生知我嘅肝進一步惡化咗嘅徵兆……

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善心叔叔符合條件願捐肝

去年12月，信信的父母傳來好消息，信信的體重增加，亦有一位善心叔叔符合多方面條件，醫生曾指信信可以隨時準備換肝。昨日他們提及進度︰

叔叔琴日（26日）照咗CT（電腦掃描），今日（27日）做埋肝組織檢驗……希望有好消息啦！

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網民留言為信信打氣

不少網民支持信信，留言「見到心都痛」、「信信你好堅強，叻仔」、「希望你早日康復，健健康康」、「加油，等你哋好消息」、「希望叔叔個肝啱你，可以快啲返屋企」。

信信的父母其後留言回覆網民，多謝大家關心信信，並寫道「信信有你哋嘅支持好滿足，一定會好快好返」。

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責任編輯︰駱秀玲