【凍齡玲玲】網民翻出麥玲玲舊照大讚保養好　當年瘦身不瘦胸成纖體代言經典

▲ 網民翻麥玲玲舊照大讚保養好，回顧當年瘦身不瘦胸成纖體經典。

堪輿學家麥玲玲一向甚有觀眾緣，最近有網民分享玲玲師傅年輕時的舊照，眾人大讚即將踏入55歲的麥師傅保養得宜，甚至外表越來越年輕，亦有人指她與陳奐仁、松田聖子等明星撞臉。

事實橫跨玄學界和演藝界的堪輿學家麥玲玲，因為笑容滿臉和圓潤身型而得觀眾歡心，最近有網友分享玲玲師傅的年輕舊照，留言除了非常搞笑，大部份的網民都大讚玲玲師傅保得宜，甚至感覺越來越年輕！

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▲ 有網民見到玲玲師傅的這張照片留言謂：「好似廿幾年前拎電子辭典出去整，自此人間蒸發嘅失蹤少女。」（網上圖片）

玲玲師傅似松田聖子

下周踏入55歲的玲玲師傅，於1994年、28歲之齡與老公何德結婚，舊照中包括她當年的婚紗照片，被指與日本女星松田聖子撞樣。

另外，亦有網民搞笑地指師傅與同樣愛笑的陳奐仁相似，最有趣的是有網友指玲玲師傅與周星馳作品《新精武門1991》中，在銀行櫃位讓其「打劫貞操」的女演員非常似樣。

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同時，大部份的網友對師傅的外貌有讚無彈，最多人讚玲玲師傳保養得宜、有福相，是可愛型的女生兼非常上鏡。

有人留言稱：「我係老公見到佢成日笑都開心。」，亦有網友指她從小已有「神婆」的風範：「中學個樣都幾似班入面啲神婆。」

▲ （經濟日報圖片）

其實玲玲師傅除了樣貌可愛，身材亦非常「火辣」，曾經一度因為其豐滿的40G上圍而被網民封為「女神」。

今次也有網民笑謂：「成日Deep V show波罅，可能算過咁樣旺！」過去玲玲曾解釋，因為自覺頸短，為了身材比例所以才經常穿低胸示人。

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過去玲玲亦曾被纖體公司相中，邀請成為其代言人，並成功於一個月的瘦身療程內，大減15磅體重，更包括減下4吋腰圍、手臂各1.5吋以及大腿各2吋的佳績，最惹人羨慕的是能夠成功瘦身不瘦胸，成為瘦身經典之一。

結束療程後，玲玲師傅把50萬的代言酬勞，捐到東華三院，為善不甘後人。

同場加映：陳勉良訪問

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