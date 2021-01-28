  • 22°C
香港時間 : 2021128日 (四) 15:10
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 麗港城確診 佐敦封區 陀槍師姐2021 保暖大法 曾志偉 兒童健康 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】消息：新增約40宗確診個案

社會 14:24 2021/01/28

分享：

熱門 麗港城確診 佐敦封區 陀槍師姐2021 保暖大法 曾志偉 兒童健康 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮

消息指今日新增約40宗確診個案。

本港新冠肺炎疫情持續，消息稱今日（28日）新增約40宗確診個案，衞生防護中心及醫管局下午會舉行記者會交代最新疫情。

昨日（27日）新增60宗確診個案，當中有3宗輸入個案及57宗本地個案，其中21宗為源頭不明，其餘36宗與早前個案有關，累計共10,283宗病例。

食物及衞生局發出最新強制檢測公告刊憲，有20幢大廈納入強制檢測名單，其中在紅磡指定區域，有11幢大廈的污水驗出新冠病毒呈陽性，因而須強檢。詳情即看：【下一頁】

    點擊圖片放大
    +6
    +5

港府抗疫專家顧問、港大李嘉誠醫學院院長梁卓偉接受本報專訪形容，全球過去一年面對一場世紀疫戰，港人抗疫表現出色，要讓市民心存希望，港府需要盡快把第4波疫情壓下去、應在農曆新年後開始疫苗接種，不要再推遲。詳情即看：【下一頁】

梁卓偉透露早前與家人「做冬」也提前做檢測，確保不會感染家人；他坦言疫下保護長者不受感染固然重要，惟亦須顧及良久不見家人的心理健康。詳情即看：【下一頁】

同場加映，《TOPick診症室》由專家拆解發展遲緩問題，即睇最新一集：

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：郭詩詩

相關文章

梁卓偉盼新春後開始接種疫苗　市民有好日子過
今日 09:00
梁卓偉盼新春後開始接種疫苗　市民有好日子過
豬流感6小時封酒店　梁卓偉：打疫戰「快狠準」
今日 09:02
豬流感6小時封酒店　梁卓偉：打疫戰「快狠準」
梁卓偉以身作則　「做冬」前檢測保護家人
09:01 2021/01/27
梁卓偉以身作則　「做冬」前檢測保護家人

最高瀏覽

【虛有其表】靚女明星閨房媲美「垃圾窩」 櫃底藏曱甴屍床單掀開9處M血
16:41 2021/01/27
【虛有其表】靚女明星閨房媲美「垃圾窩」 櫃底藏曱甴屍床單掀開9處M血
【網絡欺凌】肺癌末期上載健身照被諷「裝病騙財」　25歲學霸遭網絡欺凌以死證明真患病
14:32 2021/01/27
【網絡欺凌】肺癌末期上載健身照被諷「裝病騙財」　25歲學霸遭網絡欺凌以死證明真患病
【欠債累累】張致恒被揭借錢不還卻豪請工人　Steven求債主放過：疫情冇工開
16:39 2021/01/27
【欠債累累】張致恒被揭借錢不還卻豪請工人　Steven求債主放過：疫情冇工開