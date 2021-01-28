【新冠肺炎】消息：新增約40宗確診個案

▲ 消息指今日新增約40宗確診個案。

本港新冠肺炎疫情持續，消息稱今日（28日）新增約40宗確診個案，衞生防護中心及醫管局下午會舉行記者會交代最新疫情。

昨日（27日）新增60宗確診個案，當中有3宗輸入個案及57宗本地個案，其中21宗為源頭不明，其餘36宗與早前個案有關，累計共10,283宗病例。

食物及衞生局發出最新強制檢測公告刊憲，有20幢大廈納入強制檢測名單，其中在紅磡指定區域，有11幢大廈的污水驗出新冠病毒呈陽性，因而須強檢。詳情即看：【下一頁】

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港府抗疫專家顧問、港大李嘉誠醫學院院長梁卓偉接受本報專訪形容，全球過去一年面對一場世紀疫戰，港人抗疫表現出色，要讓市民心存希望，港府需要盡快把第4波疫情壓下去、應在農曆新年後開始疫苗接種，不要再推遲。詳情即看：【下一頁】

梁卓偉透露早前與家人「做冬」也提前做檢測，確保不會感染家人；他坦言疫下保護長者不受感染固然重要，惟亦須顧及良久不見家人的心理健康。詳情即看：【下一頁】

同場加映，《TOPick診症室》由專家拆解發展遲緩問題，即睇最新一集：

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記者：郭詩詩