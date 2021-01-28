【食不安心】未過期即食米線變黃發霉發臭　壽桃牌深入調查：致萬二分歉意

▲ 網民買未過期壽桃牌小窩米線發現發霉發臭。

未過期的即食米線出現變黃發霉現象令人擔心！日前有網民表示在超市買壽桃牌小窩米線，一拆開居然發現其中一包有發霉現象，直言「臭到想嘔」。帖文一出，不少網民也反映自己亦曾「中伏」。對於網民投訴的發霉現象，壽桃牌回應指初步懷疑米線發霉是因內包裝破裂所致。

事主於Facebook群組發文，指自己於超市第一次購買壽桃牌小窩米線。包裝袋外面完整，但一拆開就見到其中一包米線發霉。

臭到想嘔啊，一拆開橙色包裝啲霉菌仲要飛出嚟！

從相片可見，其中一包米線呈現黃色，細看見到不少霉菌。事主又拍攝該小窩米線的食用期限，證明沒有過期。

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事主表示已就事件報食環，但自己向壽桃牌投訴無反應，在壽桃牌Facebook專頁留言也被刪除，向超市投訴反映，只獲回覆：「壽桃牌部門會搵你」，但都沒有消息，批評：「究竟係點保障消費者？」

帖文一出，馬上引起網民熱烈討論，不少人指出自己也曾遇到類似情況：

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後來，壽桃牌終在Facebook專頁留言回覆事件。壽桃牌致歉並指對事件高度關注，已立即要求工廠作出深入調查去了解事件始末。另相信米線發霉是因內包裝破裂所致：

根據閣下提供的照片可見，該包米線的外袋已經有破洞，我們初步懷疑是米線發霉是由於內包裝破裂所致。我們公司的米線是沒有加入任何防腐劑，而是採用了乳酸保鮮的方法，當米線接觸了空氣便會產生發霉現象。

▲ 壽桃牌回應事件，指初步懷疑內包裝破裂導致發霉。

事主及後也表示收到壽桃牌電話，指會寄一張$50禮券作補償，並在了解事件後再聯絡她。

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責任編輯：羅嘉欣