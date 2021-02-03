【學習障礙】患SEN讀6年小學沒有說過一句話 擺脫學習障礙苦讀成言語治療師

不少香港學生都患有學習障礙，《湊得輕鬆啲》今集邀請HK童協創辦人鄭穎賢（Wincy），她自小患有學習障礙，而且她還是選擇性緘默症患者，但她透過自己的努力考取3個學位。

Wincy表示，自己小時候患有學習障礙，包括會寫「鏡面字」，例如會把b與d調轉，英文串字也經常串漏串錯，工作記憶很差，即很快忘記事情，閱讀速度較慢，所以我溫習或看事物比別人慢了幾倍，令她感到錯敗和痛苦。她指，自己用了多感觀的學習方法，例如一邊聽著用畫圖的方法，即Mind Map，幫助自己把資訊形象化，讓大腦記得較實在。

此外她還是選擇性緘默症患者，整個小學階段她在學校沒有說過一句話，症狀直至中學才開始改善。她憶述，自己在小學很想說話，但緊張到不能說話，

我記得有次上課期間很需要去洗手間，我好想舉手，但最後我很膽小沒有舉手，到最後我忍受不住時，衝了出課室走去洗手間。另外還有一個十分深刻的經歷，當時老師叫我答問題，我以為自己答了，但鄰座的同學都聽不到我所說，可能自己是完全沒有發出聲音，所以老師誤以為我有意不回答，對我的學習都有所影響。

經過努力，她如今卻考取3個學位，包括教育學碩士及教育言語及語言病理學暨學習障礙理學碩士，現任香港教育大學學位課程講師及私人執業。雖然已經考取3個學位，但她笑謂，直至現在，她有時仍會把b與d調轉，把字串漏串錯而不自覺。

選擇性緘默症患者在香港普遍嗎？Wincy表示，在台灣有研究指出140個小學生就有1個患有選擇性緘默症，估計幼稚園學生患有的機會就更多，原因是小朋友在幼稚園入學時出現分離焦慮症的問題，但一直都未能處理，慢慢變成選擇性緘默症的問題。

Wincy提醒，選擇性緘默症通常在學校比較容易察覺，好多爸爸媽媽只是以為小朋友是慢熱或內向，建議爸爸媽媽可以在興趣班或大型家族聚會察覺子女的行為，即一年見一次的親人，他們會表現得僵硬不願意打招呼，出現神情緊張甚至流汗口嘴唇、搓手，甚至有些小朋友抓自己的頭髮，這些不是害羞或慢熱的表現，

如果是慢熱，可能是15分鐘20分鐘，最多30分鐘他們會開始說話，但是選擇性緘默症的小朋友，可能一天或整個聚會都沒法說話。

Wincy提醒，若小朋友患有選擇性緘默症，如果不及早處理，可能會影響社交，同其他同學說話都沒法表達自己，漸漸就不願參予社交活動或溝通，甚至有些情況令他們不願意上學或害怕上學，影響學業

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ



【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路：https://bit.ly/35z6COD

記者：鄺嫻