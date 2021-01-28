【好人好事】黎諾懿出錢出力送暖　落多區派賀年福袋贈弱勢社群

▲ 黎諾懿送暖。

受到新冠肺炎影響，獨居長者未能輕易外出採購年貨，黎諾懿與九龍樂善堂義工到紅磡家維邨派發新年福袋，黎諾懿亦加碼送上自家品牌「店小懿」的年糕，愛心爆棚！

日前，黎諾懿親自與義工落區派發福袋為老人家送暖，福袋內包括香米、口罩、湯包、奶粉、粉絲等，還有黎諾懿的自家品牌「店小懿」的年糕。

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▲ 黎諾懿送福袋。（黎諾懿IG）

黎諾懿送暖

九龍樂善堂稱讚黎諾懿道：「黎諾懿真的十分有愛心呀! 老友記見到佢都非常開心! 期待佢下次再嚟探佢哋!佢整啲年糕真係好好味呀 !」

其實黎諾懿到多地方送暖，與九龍樂善堂合作派禮物給長者是其中一站。他在IG分享派福袋的照片並寫：「今年愛心之行第五站《樂善堂—— 獨居老人》疫情過後，希望快啲可以再探你們！」

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黎諾懿愛心之行

除和《樂善堂》落區派福袋，黎諾懿更以愛心之行的名義到《香港盲人輔導會》、《伸手助人協會》、《元岡幼稚園》、《麥當勞叔叔之家》和《北河同行》送糕。

▲ 黎諾懿與太太。（黎諾懿IG）

以「疫境廚神」殺出重圍的黎諾懿，與餐廳合作推出新春慈善賀年糕。太太李潔瑩更試食超過百底糕，到達吃到怕的階段，終於助丈夫製出具水平年糕，出錢出力行善。

同場加映：陳勉良訪問

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