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【媽媽追星】港媽「姜糖」迷上姜濤狂煲偶像影片　兒子呷醋投訴：無時間陪我

親子 12:29 2021/01/28

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熱門 麗港城確診 佐敦封區 陀槍師姐2021 保暖大法 曾志偉 兒童健康 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮

媽媽愛煲姜濤影片，惹來兒子呷醋投訴。

組合MIRROR成員姜濤自兩年前出道以來一直人氣高企，年僅21歲的他早奪「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」，擁有一班「媽媽級」及「姐姐級」粉絲。日前港台節目《視點31》訪問多名「姜糖」（姜濤粉絲別稱），其中一位媽媽只顧追星，惹來兒子「投訴」。

一眾「姜糖」早前在銅鑼灣金百利商場合租戶外熒幕播MV，有媽媽帶同兒子來打卡。被問到兒子是否同樣支持姜濤，兒子隨即搖頭，並指「掛住睇佢無時間陪我」，媽媽笑稱兒子呷醋。

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媽媽看姜濤影片減壓：會不自覺微笑

同樣是「媽媽糖」的Africa，育有一對仔女。訪問當日她特意向家人「請假」，帶同兩個姜濤公仔到熒幕前打卡，又大跳MV中的舞蹈。她指追星時能夠釋放自己年輕、活力的一面，忘卻所有壓力。每晚待子女進睡之後，都會看姜濤的影片，「看到他就會不自覺地笑」。

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70歲追星回春：以為自己十幾歲

「姜濤不紅，天理不容」是「姜糖」最常叫的口號，一名年屆70的「媽媽糖」Eva，指自己追星完全不怕尷尬。行動力甚高的她，會到特意到姜濤工作的地方及停車場守候，為求見偶像走出門、上車的一面。她指追星時找回年輕的自己，

每當我看到他，我以為我只有十多歲，根本我已忘了自己的年齡。

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責任編輯：王明芳

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