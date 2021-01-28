【陀槍師姐2021】從亞視一姐躍升為大台首屆視后　關詠荷願當張家輝背後女人相夫教女

▲ 關詠荷甘願當張家輝背後的女人。

TVB現正播出《陀槍師姐2021》，由宣萱當最新一任的「陀槍師姐」。雖然宣萱演技不俗，可是不少觀眾仍然很掛念第一代的元祖陀槍師姐「娥姐」關詠荷。

關詠荷先後為ATV及TVB的一姐，演出過多部人氣劇集的她更憑《苗翠花》，奪得TVB舉行的首屆《萬千星輝頒獎典禮》視后，關詠荷的實力無庸置疑

不過，關詠荷自與丈夫張家輝誕下女兒張童 （Brittany）後，便以家庭為重，到2013年主演《情逆三世緣》後更完全不再幕前演出，戲迷只可感嘆少了眼福。

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首屆TVB視后

關詠荷於1987年加入ATV正式入行，曾被指外貌與女星柏安妮非常相似的她甫一出道已成亞視力捧的花旦。

1993年，關詠荷轉投TVB並接拍了多部大受歡迎的劇集，包括《開心華之里》、《河東獅吼》、《苗翠花》、《醉打金枝》、《美味天王》、《陀槍師姐》等，備受TVB力捧。

《萬千星輝頒獎典禮》始於1997年，也是《萬千星輝賀台慶》中首度加插頒獎環節。當年關詠荷憑《苗翠花》奪最佳女主角，演技受到肯定，也奠定當家花旦的地位。同時，關詠荷與歐陽震華憑《醉打金枝》獲「最佳惹笑冤家大獎」，成為他們螢幕情侶的基石。

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▲ 關詠荷專心相夫教女。

愛妻號張家輝

關詠荷與張家輝於1992年拍《李小龍傳》而相戀，後來因張家輝遠赴南非曾短暫分手。後來，張家輝因姐姐病重返回香港，發現關詠荷一直代為照顧，二人不久後復合。

2000年，她與當時尚為男友的張家輝首次以「情侶檔」合演台慶劇《金裝四大才子》，默契十足，劇集亦大受歡迎。

2003年，與關詠荷張家輝結束愛情長跑於澳洲註冊結婚，並於2006年誕下女兒Brittany。關詠荷早年曾接受媒體訪問稱：「我也不甘心放棄自己的事業，但如果要我選，我永遠都會選擇家庭。」

自女兒出生後，關詠荷亦漸漸淡出幕前，讓丈夫張家輝更專心在事業衝刺。

張家輝於憑《証人》獲得第28屆香港電影金像獎影帝寶座，其後再憑《激戰》獲得第33屆香港電影金像獎影帝，他稱：「因為你（關詠荷）為認這個家付出，我才可以把所有精力投放在演戲上，太太是我在娛樂圈最大的收穫。」

同場加映：楊潮凱專訪