  • 22°C
香港時間 : 2021128日 (週四) 16:07
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 麗港城確診 佐敦封區 陀槍師姐2021 保暖大法 曾志偉 兒童健康 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【癌症治療】肺癌女病人拒絕做腦部磁力共振寧願選擇不面對 莫樹錦醫生：逃避帶來更多焦慮和壓力

醫生診症室 15:47 2021/01/28

分享：

熱門 麗港城確診 佐敦封區 陀槍師姐2021 保暖大法 曾志偉 兒童健康 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮

肺癌女病人拒絕做腦部磁力共振寧願選擇不面對 ，莫樹錦醫生表示，逃避帶來更多焦慮和壓力。

「磁力共振並沒有輻射，你可以放心。」醫生見病人拒絕檢查，便進一步解釋。

「我不擔心輻射。」中年女士回答。

「那是否因你有幽閉恐懼症？」這是另一常見解釋。

「醫生，也不是。我就是不想做腦部磁力共振。」她患上ALK陽性肺癌，腦轉移機會高達40%以上，磁力共振檢查絕對重要，其有否腦轉移會改變治療策略。

她丈夫終於忍不住開口：「她不想做就是因為她怕知道結果！醫生你不要管她，給我們安排好了。」

倘病人不同意的話，醫生也不能勉強，惟有說服才是辦法。隨後十分鐘，醫生不厭其煩詳細地解說；惟十分鐘過後，答案依然沒有改變。

她所怕的，是失去自主能力，從她個人經驗認知，腦轉移是痛苦不堪的，故此，她寧願不知道、不面對，心理學上，稱之為Avoidance（迴避），是人類應對壓力方法之一，明知道這是危機，但故意迴避不去處理、不去想、不去理會，便能短暫減少心理壓力，只是這短暫逃避最終會帶來更多焦慮和壓力，就如這病人拒絕磁力共振，回家後她定會繼續擔憂自己會否有腦轉移，隨後日子更會疑神疑鬼，甚麼手腳麻痺也會與病情掛鈎，這樣的心理很不健康，也不是解決問題的方法。

「迴避」這心理應對方法自幼建立，根深柢固，也非用理性能夠改變，醫生只能用時間去解破。

【同場加映】媽媽以為乳腺炎揭患乳癌　醫生拆解乳癌易忽視徵狀

全文刊於《經濟日報》，原題為「迴避」

撰文 : 莫樹錦

癌症 肺癌

最高瀏覽

【虛有其表】靚女明星閨房媲美「垃圾窩」 櫃底藏曱甴屍床單掀開9處M血
16:41 2021/01/27
【虛有其表】靚女明星閨房媲美「垃圾窩」 櫃底藏曱甴屍床單掀開9處M血
【網絡欺凌】肺癌末期上載健身照被諷「裝病騙財」　25歲學霸遭網絡欺凌以死證明真患病
14:32 2021/01/27
【網絡欺凌】肺癌末期上載健身照被諷「裝病騙財」　25歲學霸遭網絡欺凌以死證明真患病
【欠債累累】張致恒被揭借錢不還卻豪請工人　Steven求債主放過：疫情冇工開
16:39 2021/01/27
【欠債累累】張致恒被揭借錢不還卻豪請工人　Steven求債主放過：疫情冇工開