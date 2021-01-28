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【另類裝修】網民分享奇特家居裝修　廁所在煮食爐旁洗衣機放浴缸上【多圖】

休閒消費 11:32 2021/01/28

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熱門 麗港城確診 佐敦封區 陀槍師姐2021 保暖大法 曾志偉 兒童健康 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮

住屋需求全球均有增無減，俄羅斯有網民在Instagram上分享奇特家居裝修，包括廁所在煮食爐旁、洗衣機放浴缸上等，引起大批網民熱議。

該名網民分享大批奇特家居裝修或失敗設計，包括煮食爐旁邊是廁所、洗衣機放在浴缸上，或許像香港一樣寸金尺土；另有人在廚房鋅盤上方裝廚櫃，清洗東西時面貼櫃門；也有人在設計時可能單位面積計算錯位，導致要將坐廁蓋削去，遷就牆角位。

點擊下圖看更多奇特裝修：

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事件引起大批網民熱議，大批網民高呼世間真的是無奇不有；有網民笑言，煮飯時人有三急時真方便，廁所就在旁邊；有網民對洗衣機放浴缸上百思不得奇解；另有網民慨嘆，全球各地都在面對土地問題，寸金尺土，「人既尊嚴何在！」。

同場加映：港人住屋悲歌　灣仔120呎套房床邊煮飯月租$7500

香港人住屋需求有增無減，不少業主都把單位「劏」成幾間套房，居住空間愈來愈細。早前facebook群組貼出一個灣仔的套房租盤，引起網民熱烈討論。該單位面積120平方呎，月租叫價7500元或以上，雖有有獨立廁所連淋浴間，但煮食位置卻在睡床旁。

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責任編輯：羅嘉欣

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