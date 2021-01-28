【污水檢測】黃錦星指污水監測對抗疫有輔助作用　惟未必可找出確診者

▲ 環境局局長黃錦星指出現時每日最多可在20多個採樣點用污水檢測。（資料圖片）

食衞局昨日公布有20幢大廈納入強制檢測名單，其中在紅磡指定區域，有11幢大廈的污水驗出新冠病毒呈陽性故須強檢。環境局局長黃錦星表示，現時每日最多可在20多個採樣點用污水檢測，技術對抗疫有一定輔助作用，惟不一定可找出確診者。

紅磡指定區域，有11幢大廈的污水驗出新冠病毒呈陽性，因而須強檢。詳情即看：【下一頁】

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黃錦星今早（28日）接受電台訪問時指出，污水檢測的輔助工具有如「粗少少」的雷達，有類似群組監察的效果。他認為技術對抗疫有輔助作用，但承認不一定能找出確診者；而渠管若錯駁至清水井而非污水井，亦有可能檢測不到，強調即使呈陰性也不代表大廈沒有病毒：

如果是呈陽性的，一定或很大機會是有病毒來源，我們檢測不到，不等於是沒有（確診者），大家明白這是較粗略的雷達。一個群組與人的生活習慣、他何時去洗手間，或污水那裡有否駁錯渠、渠是否在舊區，如果駁去清水井、不是污水井，這些也會檢測不到。

他稱，現時每日最多可在20多個採樣點用污水檢測，一日可以覆蓋4區不少大廈，當局另亦已增購儀器，期望可以進一步加大檢測能力。他又透露當局已在出現多宗個案的北角東發大廈的尾井及沙井採樣，最快明日凌晨或早上有結果。

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責任編輯：郭詩詩