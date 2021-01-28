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【父母不如寵物】不少子女視寵物如珠如寶 藍海寧：悲哀卻視父母如草

育兒經 15:49 2021/01/28

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熱門 麗港城確診 佐敦封區 陀槍師姐2021 保暖大法 曾志偉 兒童健康 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮

不少子女視寵物如珠如寶 ，悲哀卻視父母如草。

一位女狗主想了解家中的愛犬在主人離家上班後，牠獨自在家如何度過一天，於是某天刻意留意家中的閉路電視。

「上午七時半，小狗跑到窗邊目送我上班；上午九時半，牠趴在窗邊等我；上午十時半，牠伏在床上等我；中午十二時半，牠伏在家中某處等我……傍晚六時，牠在窗邊發現我在樓下，立刻興奮地跑出房間走到門口迎接我。等待主人的一天終於結束了。」

狗主發現愛犬日常在家的活動，原來是「等」。許多時整個早上，牠都在守着家門，悶悶不樂，盼望主人早點歸家作伴。在等的過程中，有時會加插「小睡」。主人看到「愛兒」或「乖女」如此癡呆鬱悶、沒精打采，焉能不心碎？但生活迫人，不能不上班啊！為作補償，寵物主人在周末假日經常帶牠出外玩耍，也計劃替牠找個玩伴。

不知你可會覺得我們的父母和這些寵物有幾分相似？

與子女同住的父母，每天或隔天便往街市跑，用心選購新鮮食材，為子女炮製有營味美的住家飯，天天都在等候子女回家一起共進晚餐。不與子女同住的，便在等待每周、每半月或每月與子女一見的機會。

說有幾分相似，只因父母當然不同寵物，但悲哀的是，不少子女視寵物如珠如寶，卻視父母如草。

寵物病了，馬上帶牠去看獸醫；寵物悶了，連忙給牠買一個玩伴或玩具；天朗氣清，駕車上山頂或牽牠去公園跑步；周末不用上班，一定預留時間陪牠。

那生養教育照顧我們的父母呢？我們每天可有致電問候關心他們？可有陪伴他們覆診？天氣好的日子，你身旁是他們嗎？

請盡孝道，別讓父母活得較寵物也不如。

【同場加映】與兒子走過11年患上濕疹路 媽媽剖白實戰對抗濕疹心路歷程

全文刊於《經濟日報》，原題為「家中的閉路電視」

撰文 : 藍海寧

家庭教育 家庭關係 藍海寧

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