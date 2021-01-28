  • 22°C
香港時間 : 2021128日 (四) 13:44
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 麗港城確診 佐敦封區 陀槍師姐2021 保暖大法 曾志偉 兒童健康 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【整容疑雲】58歲狄美摩亞打頭陣行時裝騷　性感女神走樣網民慨歎：認唔出

娛樂 13:14 2021/01/28

分享：

熱門 麗港城確診 佐敦封區 陀槍師姐2021 保暖大法 曾志偉 兒童健康 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮

狄美摩亞被FENDI邀請成為時裝展打頭陣的模特兒，可惜疑因「修葺」後令面容大變，大家都慨歎女神不再。

90年代，外國和本地娛樂圈盛產不少「女神」，當中一定不少得狄美摩亞（Demi Moore），她主演的電影《人鬼情未了》（Ghost）令當時全球男生著迷，更成了當代女神的代名詞。

可是，日前狄美摩亞被FENDI邀請成為時裝展打頭陣的模特兒，可惜疑因「修葺」後令面容大變，大家都慨歎女神不再。

【暖心巨星】The Rock鐵漢柔情幫囡囡解開頭髮結　大隻爸狄維莊遜︰我光頭但我識梳頭

昨天舉行Fendi Haute Couture時裝展，Demi Moore首次打頭陣行catwalk，可惜面部經整容，大家都認不到她。（圖片法新社）

狄美摩亞行騷

雖然疫情籠罩全球，但日前舉行的FENDI HAUTE COUTURE可說是大騷中的大騷，因為LVMH Group找來Kim Jones當上該系列的創作總監。

為隆重歧視，更特意找來多位來自80、90年代的超模上陣，當中包括Kate Moss和Naomi Campbell，但最矚目的還是找來從來未曾行過catwalk，今次作打頭陣的狄美摩亞行騷。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

不過，最大的問題竟然是，大家都認不得這位打頭陣的女士，竟然是一代女神狄美摩亞，網民留言排山倒海而來，隨手拈來計有：

mbeatrizcnj ig：我不明白為甚麼要做整容手術，大家不記得要優雅地老去嗎（aging gracefully）？

brenda.luna6：她其實可以優雅地老去，但這張臉……我明白這個娛樂工業是相當無情，but at that age you shouldn't give a fxxk no more。

jmo2213：她是哪一位荷里活中的塑膠面怪獸？Holy Sh*t﹗

oc_pa_jaqi ig：呢幅相唔係真架？

deaesthetic1 ig：佢把口好似剛剛吃了一個檸檬，哈哈.....

記者：何偉雄

相關文章

【潮物速報】潮人至愛行李箱品牌Rimowa　推Never Still系列多功能手袋　
今日 11:01
【潮物速報】潮人至愛行李箱品牌Rimowa　推Never Still系列多功能手袋　
【網上熱話】全球瘋傳桑德斯惡搞相　取暖相一夜成帶貨阿伯
13:11 2021/01/27
【網上熱話】全球瘋傳桑德斯惡搞相　取暖相一夜成帶貨阿伯
【2021農曆新年】The North Face推傳統剪紙型牛圖案山系服　農曆新年限量系列
12:04 2021/01/26
【2021農曆新年】The North Face推傳統剪紙型牛圖案山系服　農曆新年限量系列
娛樂人物職業 演員 模特兒 電影 荷里活 電影及戲劇 意大利 手袋 時尚 時裝服飾

最高瀏覽

【網絡欺凌】肺癌末期上載健身照被諷「裝病騙財」　25歲學霸遭網絡欺凌以死證明真患病
14:32 2021/01/27
【網絡欺凌】肺癌末期上載健身照被諷「裝病騙財」　25歲學霸遭網絡欺凌以死證明真患病
【虛有其表】靚女明星閨房媲美「垃圾窩」 櫃底藏曱甴屍床單掀開9處M血
16:41 2021/01/27
【虛有其表】靚女明星閨房媲美「垃圾窩」 櫃底藏曱甴屍床單掀開9處M血
【欠債累累】張致恒被揭借錢不還卻豪請工人　Steven求債主放過：疫情冇工開
16:39 2021/01/27
【欠債累累】張致恒被揭借錢不還卻豪請工人　Steven求債主放過：疫情冇工開