【整容疑雲】58歲狄美摩亞打頭陣行時裝騷　性感女神走樣網民慨歎：認唔出

90年代,外國和本地娛樂圈盛產不少「女神」,當中一定不少得狄美摩亞(Demi Moore),她主演的電影《人鬼情未了》(Ghost)令當時全球男生著迷,更成了當代女神的代名詞。

可是,日前狄美摩亞被FENDI邀請成為時裝展打頭陣的模特兒,可惜疑因「修葺」後令面容大變,大家都慨歎女神不再。

▲ 昨天舉行Fendi Haute Couture時裝展,Demi Moore首次打頭陣行catwalk,可惜面部經整容,大家都認不到她。(圖片法新社)

狄美摩亞行騷

雖然疫情籠罩全球,但日前舉行的FENDI HAUTE COUTURE可說是大騷中的大騷,因為LVMH Group找來Kim Jones當上該系列的創作總監。

為隆重歧視,更特意找來多位來自80、90年代的超模上陣,當中包括Kate Moss和Naomi Campbell,但最矚目的還是找來從來未曾行過catwalk,今次作打頭陣的狄美摩亞行騷。

不過,最大的問題竟然是,大家都認不得這位打頭陣的女士,竟然是一代女神狄美摩亞,網民留言排山倒海而來,隨手拈來計有:

mbeatrizcnj ig:我不明白為甚麼要做整容手術,大家不記得要優雅地老去嗎(aging gracefully)?

brenda.luna6:她其實可以優雅地老去,但這張臉……我明白這個娛樂工業是相當無情,but at that age you shouldn't give a fxxk no more。

jmo2213:她是哪一位荷里活中的塑膠面怪獸?Holy Sh*t﹗

oc_pa_jaqi ig:呢幅相唔係真架?

deaesthetic1 ig:佢把口好似剛剛吃了一個檸檬,哈哈.....