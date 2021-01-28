【整容疑雲】58歲狄美摩亞打頭陣行時裝騷　性感女神走樣網民慨歎：認唔出

▲ 狄美摩亞被FENDI邀請成為時裝展打頭陣的模特兒，可惜疑因「修葺」後令面容大變，大家都慨歎女神不再。

90年代，外國和本地娛樂圈盛產不少「女神」，當中一定不少得狄美摩亞（Demi Moore），她主演的電影《人鬼情未了》（Ghost）令當時全球男生著迷，更成了當代女神的代名詞。

可是，日前狄美摩亞被FENDI邀請成為時裝展打頭陣的模特兒，可惜疑因「修葺」後令面容大變，大家都慨歎女神不再。

【暖心巨星】The Rock鐵漢柔情幫囡囡解開頭髮結 大隻爸狄維莊遜︰我光頭但我識梳頭

▲ 昨天舉行Fendi Haute Couture時裝展，Demi Moore首次打頭陣行catwalk，可惜面部經整容，大家都認不到她。（圖片法新社）

狄美摩亞行騷

雖然疫情籠罩全球，但日前舉行的FENDI HAUTE COUTURE可說是大騷中的大騷，因為LVMH Group找來Kim Jones當上該系列的創作總監。

為隆重歧視，更特意找來多位來自80、90年代的超模上陣，當中包括Kate Moss和Naomi Campbell，但最矚目的還是找來從來未曾行過catwalk，今次作打頭陣的狄美摩亞行騷。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

不過，最大的問題竟然是，大家都認不得這位打頭陣的女士，竟然是一代女神狄美摩亞，網民留言排山倒海而來，隨手拈來計有：

mbeatrizcnj ig：我不明白為甚麼要做整容手術，大家不記得要優雅地老去嗎（aging gracefully）？ brenda.luna6：她其實可以優雅地老去，但這張臉……我明白這個娛樂工業是相當無情，but at that age you shouldn't give a fxxk no more。 jmo2213：她是哪一位荷里活中的塑膠面怪獸？Holy Sh*t﹗ oc_pa_jaqi ig：呢幅相唔係真架？ deaesthetic1 ig：佢把口好似剛剛吃了一個檸檬，哈哈.....

記者：何偉雄