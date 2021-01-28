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【天竺鼠車車】極治癒日本動畫網上爆紅　《PUI PUI天竺鼠車車》撼贏《進擊的巨人》

休閒消費 12:44 2021/01/28

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動畫預計會有12集，每星期一集，不少網民竟說他們每星期最期待的事就是新一集的推出。（網上圖片）

近期不論男女的成年人，竟然都瘋狂追捧一套名為《PUI PUI天竺鼠車車》的動畫，令動畫在網上爆紅。《PUI PUI天竺鼠車車》是一套羊毛氈定格動畫，於今年1月開始播放之後由日本紅遍香港、台灣，到底這班天竺鼠有甚麼魅力？

《PUI PUI天竺鼠車車》於今年1月開始播放之後，旋即成為日本動畫的「一月新番」霸主，跑贏了新一季的《進擊的巨人》！

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《PUI PUI天竺鼠車車》每集片長少於3分鐘，簡單的劇情搭配真人、小人偶以及一個個由羊毛氈做成的可愛「天竺鼠車車」，由作者見里朝希創作。

1992年出生的見里朝希，是一名年輕的動畫師，他以姊姊見里瑞穗的天竺鼠為靈感而創作出此動畫，第一集所出現的女司機正是姊姊，而見里朝希本人也在同集出現，他就是最前方導致塞車的壞蛋。

動畫內沒有台詞，只有天竺鼠車車發出的聲音，原來聲音是由真正的天竺鼠來配音，Pui Pui正是天竺鼠的叫聲。其實劇情無厘頭又有趣，描述一個由天竺鼠變成了車的世界，而劇情則是現實世界常會發生的事，例如第一集講一班天竺鼠塞車的情況、第二集則有天竺鼠被劫匪強行劫車等，看過的人都說很治癒，難怪網絡流行了一句說話︰「小孩才看鬼滅，大人都看PUI PUI天竺鼠車車！」

記者︰Maria

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