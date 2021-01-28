【5億富婆】關之琳獨居1.5億豪宅愛犬為伴 　大美人為毛孩拍片闊太生活曝光【多圖】

▲ 關之琳身家豐厚。

有「大美人」之稱的關之琳（之之）雖淡出幕前多年，但仍令影迷難忘銀幕風采。不過，關之琳自15年宣布跟台灣富商陳泰銘離婚後，至今依然單身，而投資有道的之之，多年來藉物業買賣，有指現擁5億身家，關之琳亦樂於享受人生，不時在社交平台曝光其璀璨富婆生活。

其實自去年關之琳因疫情經常留家，已多度把其位於半山1.5億元豪宅曝光，家中除巨型客飯廳、衣帽間令人艷羨，「大美人」亦大方公開閨房，更被網友發現仍睡單人床，相信仍是單身。

▲ 關之琳豪宅大廳可享無敵煙花景。（取自IG）

【億萬富婆】關之琳半山逾億元豪宅賞雙彩虹 之之投資有道身家至少5億

一直享受着單身生活的關之琳，日前在IG發布家中幾隻愛犬的短片，當中可見兩頭狗狗在家中追着「掃地機械人」玩耍，毛孩十分寫意，而關之琳巨型客廳再次成為焦點，其愛犬在闊落大廳走來走去，依然大有空間。

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80、90年代拍《夏日福星》、《黃飛鴻》等賣座電影的關之琳，2005年開始淡出幕前，並漸涉足房地產項目，2007年曾斥資1.13億港元購入淺水灣的獨立豪宅The Nautilus，至2010年房價已經上漲一倍。

另外，於2017年又傳以近1.9億元，購入中半山老牌豪宅地利根德閣及灣仔星域軒單位，另計其他物業等，估計關之琳身家超過5億港元。

【5億身家】關之琳被猛男包圍慶57歲生日 大美人投資有道享受單身生活

投資有道傳身家五億

關之琳去年曾在社交平台發布在家中豪華大廳欣賞雙彩虹的照片，客廳大窗可望俯瞰半山的美景，網民相信應屬位處半山的地利根德閣。

關之琳自購入物業後，花了一年時間裝修，該物業佔地3,000呎，可擁180度無敵景觀飽覽維港靚景，關之琳並參與室內設計。

關之琳曾讓傳媒拍攝豪宅，家中除有落地大玻璃飽覽海景，另外又把三間房打通成開闊的化妝間和衣帽間，她更指每處的燈光色調都是請風水大師設計，極盡奢華。

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情路崎嶇

有財有貌的關之琳，多年來情路不愁寂寞，甚有桃花緣。

她於1981年與認識僅兩個月的富商王國旌於美國閃婚，可是婚姻維持9個月告吹。

▲ 之之常在家宴客。（取自IG）

後她陸續跟與馬清偉、成龍、劉德華、劉鑾雄、黃家諾等相戀或傳出緋聞，直到2009年與台灣富商陳泰銘傳熱戀，至2014年被指秘婚，可是翌年關之琳宣佈與陳泰銘離婚，震驚娛樂圈。

之後關之琳再沒有正式公開戀情，月前曾指她跟前男模、現開設公關製作公司的侯維德發展，但為二人否認。

同場加映 邱芷微專訪