  • 21°C
香港時間 : 2021128日 (週四) 12:26
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 麗港城確診 佐敦封區 陀槍師姐2021 保暖大法 曾志偉 兒童健康 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

涉警車內掌摑男子罪成囚3個月　警長上訴被駁回即時服刑

社會 12:13 2021/01/28

分享：

熱門 麗港城確診 佐敦封區 陀槍師姐2021 保暖大法 曾志偉 兒童健康 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮

上訴人黃明偉被控1項普通襲擊罪。（資料圖片）

47歲男警長2017年處理1宗襲警案期間，涉於警車內掌摑1名男子，男警經審訊後被裁定普通襲擊罪成，判囚3個月，准保釋候上訴。高院法官今（28日）駁回上訴，涉案警長須即時服刑。法官於判詞指審視有關片段後，裁定上訴人案發時是掌摑受害人，而非如上訴人所指是「撥低」受害人的手，法官認為上訴人這部分供詞，說謊是唯一合理推論。

上訴人黃明偉（47歲），被控1項普通襲擊罪。控罪指，被告於2017年4月11日在紅磡土瓜灣道近落山道交界警察車輛「AM 7411」內襲擊李文瀚。上訴人經審訊後被裁定罪名成立，判監3個月，准保釋候上訴。

法官於判詞指，原審裁判官裁定受害人遭上訴人掌摑時，被另一名警員用手銬反鎖背後，故拒絕接納上訴人稱當時是「撥低」受害人雙手之說法，因受害人雙手被反鎖背後，不可能將雙手放在自己左肩，並拒絕接納上訴人稱掌摑受害人的原因，唯一推論是上訴人為發洩情緒及懲罰其不合作行為。

上訴人認為受害人部分證供不可信及不可靠，質疑原審裁判官忽略受害人書面供詞與庭上證供有重大出入。法官則指原審裁判官已處理受害人供詞中具缺陷部分，最終達至受害人遭上訴人掌摑3次之裁斷，沒有犯錯。

上訴人另質疑原審裁判官錯誤拒絕接納上訴人證供，因上訴人有手部動作前，受害人雙手已被扣在身後，唯另一名警員亦不能完全否定當時仍未將受害人雙手扣上手扣。

法官指涉案過程被錄音及錄影，內容完全推翻上訴人所指只是3次「撥低」受害人左手的說法，沒有爭拗餘地。法官指原審裁判官先裁定另一名警員就受害人雙手已被鎖在背後供詞屬實，然後裁定受害人不可能如上訴人所指將左手提升至左肩，因此裁定上訴人這部分供詞不實。

法官指審視有關片段後達至與原審裁判官相同的結論，上訴人當時是掌摑受害人，而非「撥低」他的手。法官指上訴人說法無法成立，上訴人這部分的供詞，說謊是唯一合理推論。

上訴人引用朱經緯案件，指當時情況存在合理使用武力的基礎，因他相信受害人可能構成威脅。然而裁判官已作出裁斷，受害人雙手當時已被反鎖背後，根本不可能如上訴人所指將手提高至肩膀之說法。

法官於判詞指，原審裁判官就受害人被掌摑一刻的事實裁斷完全正確。上訴人當時襲擊一個已被雙手反鎖背後，由警員包圍在警車內及沒有能力還手的人，這些事實並不支持上訴人真誠相信自己或他人有即時危險，而必須使用武力之想法。

法官指基於原審裁判官正確裁定有關掌摑時的環境證據，唯一合理推論是上訴人3次掌摑受害人時，是意圖對他使用非法武力。法官裁定上訴人提出的上訴理據並不成立，駁回定罪上訴申請，上訴人須即時服刑。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：林育慧

相關文章

【確診大廈】九龍區錄26個案成重災　太古城齊宮閣、東熹苑華熹閣、嘉湖山莊麗湖居上榜
22:36 2021/01/27
【確診大廈】九龍區錄26個案成重災　太古城齊宮閣、東熹苑華熹閣、嘉湖山莊麗湖居上榜
【垂直傳播】北角東發大廈C座1至15樓6及7室單位居民須檢疫　A至D座居民及訪客須強制檢測
21:35 2021/01/27
【垂直傳播】北角東發大廈C座1至15樓6及7室單位居民須檢疫　A至D座居民及訪客須強制檢測
【紅磡強制檢測】紅磡指定區域11幢大廈污水驗出新冠病毒須強制檢測 【附疫廈名單】
23:54 2021/01/27
【紅磡強制檢測】紅磡指定區域11幢大廈污水驗出新冠病毒須強制檢測 【附疫廈名單】

最高瀏覽

【網絡欺凌】肺癌末期上載健身照被諷「裝病騙財」　25歲學霸遭網絡欺凌以死證明真患病
14:32 2021/01/27
【網絡欺凌】肺癌末期上載健身照被諷「裝病騙財」　25歲學霸遭網絡欺凌以死證明真患病
【虛有其表】靚女明星閨房媲美「垃圾窩」 櫃底藏曱甴屍床單掀開9處M血
16:41 2021/01/27
【虛有其表】靚女明星閨房媲美「垃圾窩」 櫃底藏曱甴屍床單掀開9處M血
【欠債累累】張致恒被揭借錢不還卻豪請工人　Steven求債主放過：疫情冇工開
16:39 2021/01/27
【欠債累累】張致恒被揭借錢不還卻豪請工人　Steven求債主放過：疫情冇工開