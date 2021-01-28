【陀槍師姐2021】趙永洪外闖2年回巢TVB　與年輕13年「小楊冪」郭鑫蕊拍拖

▲ 趙永洪隔2年回巢TVB。

TVB新劇《陀槍師姐2021》播出，第3集出現離巢2年的藝人趙永洪回歸，飾演懸案特別調查組的成員「夠鐘Sir」。其實趙永洪於2017年憑劇集《降魔的》「些粉」一角爆喊而彈起，可是他卻在2018年外闖拍電影。

可惜遇上疫情影響市道，趙永洪已於2020年回巢TVB，因此有今次《陀槍師姐2021》的演出。

【陀槍師姐2021】從亞視一姐躍升為大台首屆視后 關詠荷願當張家輝背後女人相夫教女

▲ 趙永洪在《陀槍師姐2021》演夠鐘Sir。（劇照）

老是常出現於處境劇

趙永洪於1998年參加TVB藝訓班入行，初期主要演路人甲的角色，至2007年參加處境劇《同事三分親》，才有了讓觀眾有印象的劉嘉和（Marco）一角，角色並延續至《畢打自己人》。

之後，趙永洪在劇集中的戲分增多，2015年的《以和為貴》飾演「爆江」尹天江，成了他東時入行以來最多戲份的主要角色。

【陀槍師姐2021】「Diana」宣萱愛貓湯圓超搶鏡 網民：係成套劇嘅靈魂【多圖】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

曾外闖拍電影

2017年是趙永洪的事業高峰點，他先參與電影《同囚》而獲樂評。之後在劇集我《降魔的》演「些粉」一角，因自責害死龍貓，醫院內一場有層次的喊戲引起熱烈討論，令他的人氣急升。

不過，他就因內心有個「電影夢」而決定外闖，在2018年離開工作了20年的公司。初時工作量不俗，但外闖短短一年便遇上疫情重創電影業，故他便回巢TVB，拍了大製作《使徒行者3》及《陀槍師姐2021》。

▲ 趙永洪在《降魔的》中彈出。（網上圖片）

【陀槍師姐2021】滕麗名魏駿傑曾戲假情真 「陳三元」被污辱成《陀槍》難忘一幕

默默累積經驗

他曾接受《經濟日報》訪問分享如何在演藝路上堅持：「就是覺得自己得、自己可以，到現在也是如此想。在難過的日子便節儉些，少些娛樂、少些出街，其實與所有打工仔一樣，都是睇住份糧去洗，每個行業都要經過所謂學師階段，不論哪一行也是由低做起，然後慢慢累積經驗。」

他又感激當年處境劇接處境劇的拍攝生涯：「在電視藝員來說，演處境劇是最好收入的工作，因天天開工，當時我日日爆show。但沒了私人時間，每天只有上班。」

▲ 趙永洪有位年少13年的內地女友。（網上圖片）

與「小楊冪」拍拖

事業發展有方向，趙永洪的感情也有著落。2018年，他被爆與有「小楊冪」之稱的內地女星郭鑫蕊在一起，雖然女方只有28歲，而趙永洪已41歲，但相差13年仍無阻二人恩愛發展。

趙永洪也曾公開稱讚郭鑫蕊人品好且清純，對她是一見鐘情，而二人的戀情被爆後也獲得網民祝福。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

同場加映：陳勉良專訪