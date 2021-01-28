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【新冠肺炎】西班牙發現逾45%確診者出現新病徵　包括「新冠舌頭」手腳脫皮出疹

健康 12:04 2021/01/28

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西班牙一項研究發現新病徵，45.7%新冠肺炎患者的手腳、舌頭出現異樣。

除了發燒、咳嗽、肌肉疼痛等，西班牙一項研究發現新病徵，45.7%新冠肺炎患者的手腳、舌頭出現異樣，包括舌頭發炎、腫脹，以及手掌腳掌脫皮、有斑點等。

該項研究由西班牙馬德里的醫院Hospital Universitario La Paz進行，本周二（26日）正式在《英國皮膚病學雜誌》發表。研究團隊分析666名輕度至中度患者的情況，他們於去年4月10至25日接受治療。

研究人員發現，45.7%患者的舌頭、手腳均有異樣。其中，約25.7%患者，即每4名患者就有1名出現「新冠舌頭」，最常見是短暫性舌乳頭炎、出現腫塊，佔11.5%；6.9%人口腔潰瘍；6.6%人患舌炎，舌頭腫脹、變色；約有4%人舌頭表面有白色斑點。

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另外有39.8%患者，即每10名患者就有1名手掌或腳板出疹、感到灼熱、脫皮或發紅腫脹。其中，15%人手掌及腳掌也出現紅啡色斑點，感覺痕癢；7%人表示在發病初期感到灼熱感，有紅斑；近7%患者手腳出疹。

研究人員指出，是次研究也有其局限性，由於研究工作在兩星期內完成，因此可能錯過了新冠肺炎患者在早期及晚期的皮膚狀況。他們續指，因口腔、手腳出現的症狀有助發現是否受新冠肺炎感染，建議定期作相關檢查。

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責任編輯：羅嘉欣

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