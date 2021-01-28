【無良僱主】教師媽懷孕7月歷48小時誕死胎　校方拒批8周產假︰沒有出生證明

▲ 美國一名教師媽媽懷孕7個多月誕下死胎，卻遭校方拒批產假。

任何媽媽產後都需要休養，但美國一位懷孕7個多月的教師媽媽，因胎兒停止心跳被迫中止懷孕，經歷48小時分娩後誕下死胎。她以淚洗面下向學校講述自己狀況，但學校拒批8周有薪產假，因為她無法提供BB的出生證明，令她憤而公開斥責校方無良。

據美國傳媒報道，在華盛頓一所公立學校任教7年的Elizabeth O’Donnell，原本期待女兒Aaliyah的來臨，可是懷孕7個月產檢時，發現胎兒已停止心跳，必須中止懷孕。

產後手術致大失血

經過48小時分娩，Elizabeth於12月1日傍晚誕下死胎，並經歷了創傷性分娩，包括硬膜外併發症和產後手術，期間失血近一升半。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

可提供火化紙也被拒

她每天都感到非常痛楚，需要長時間等待傷口癒合。她向學校發電郵講述自己的情況，要求8星期的有薪產假去恢復身體，卻遭校方拒絕，原因是她無法提供孩子的出生證明，這是華盛頓政府的政策。她在IG及facebook發文公開事件，無奈表示︰

我可以提供她的火化紙，但沒有影響他們的決定。我只要求和一個已分娩女性的相同福利，無論我女兒是否活著，都不應決定我能否在分娩後獲得8周產假，這實在太噁心。我分享相片想讓大家知道，我也是媽媽。

她認為失去孩子是難以想像的痛苦，但作為一個僱主沒有體諒之餘，更拒批有薪產假，是在她傷口上灑鹽。她回應網民時表示，已聘請律師去挑戰該項政府政策。

TOPick登陸MeWe啦︰https://mewe.com/p/topick

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰王明芳