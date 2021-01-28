【單飛出歌】MIRROR呂爵安返母校拍MV　ERROR隊長Fatboy化身型男被女圍

▲ 呂爵安跟梁業均單飛推出新歌。

繼姜濤、陳卓賢、Anson Kong、Anson Lo、Jer先後「單飛」出歌大獲好評後，男團組合MIRROR成員Edan呂爵安與ERROR隊長Fatboy梁業亦首次「單飛」，於昨日（1月27日）分別推出新歌《E先生 連環不幸事件》及《Lady Killa》。

二人早前為新歌拍攝MV，Edan化身學生哥跟林家熙（Locker）、譚旻萱（Mandy）大玩「三角戀」；另邊廂的Fatboy即收起平時的惹笑形象，減肥成功的他以多個「型男」造型上陣。

Edan的新歌《E先生 連環不幸事件》講述一位不幸人的愛情故事，，MV亦滲透不少Edan自身元素，既出動私伙鋼琴，又特別返母校取景拍攝，對於重返母校，他說：「感覺好特別，第一次拍個人MV，場景是中學母校，其實近幾年都沒有返過來，今次返來感覺環境都好熟悉，有助情緒容易入戲。」

▲ 呂爵安的新歌MV講述三角戀。

回想中學時期，熱衷參與課外活動的Edan是「風頭躉」，他笑言：「實不相瞞，中學時我都被稱之為『男神』，低年級的女同學，很多時候會崇拜師兄，搵師兄影合照，所以我亦算風頭躉。」

Edan的新歌MV講述三位好朋友陷入「三角戀」的故事，當中一場「攤牌」戲，三位主角更情感大爆發，Edan表示：「這場戲最難忘，因為喊戲對自己難度極高，本身是不易喊的人，幸好兩位對手表現好好，我都被他們的情緒感染。」

▲ 跟女主角少不了擁抱場口。

提到首次「單飛」，Edan坦言心情緊張，問到他有否向MIRROR的好兄弟取經？他擰頭說：「沒有刻意這樣做，大家風格不同，各有歌路，不過他們給予我榜樣，讓我知道應該怎樣做。」

至於同日推出新歌《Lady Killa》的Fatboy，日前出動半百工作人員及10多位舞蹈員拍攝新歌MV，期間還邀請靚女模特兒關雅芳（Vagary）任女主角，為配合MV風靡萬千少女的主題，Fatboy Chok爆以多個型男look上陣。

▲ 肥仔梁業於MV中豔福不淺。

對於首度「單飛」出歌，Fatboy大叫緊張，他花了近兩個月籌備MV，除了減肥上陣，更碌盡人情卡邀請朋友幫忙，他說：「今次概念自己是一塊唐僧肉，有好多女仔圍繞身邊，今日所有舞蹈員、武術指導都來幫手，基本上為了今次MV拍盡人生所有膊頭。」問到今次在MV中畀「女圍」，可有感覺艷福？Fatboy說：「不敢說，因為全部都是認識很久的朋友。」

▲ Chok爆上陣的梁業更載歌載舞。

問到為何不邀請在《男排女將》中成功「抄牌」的鄧麗欣任女角？他謂女主角方面篩選了好幾個，當中最想找欣宜，因為欣宜跳得之餘、而且感覺很有霸氣，但可惜時間配合不到。他說：「至於Stephy都有想過搵，但自己太怕醜，最後都不敢找她。」

此外，Fatboy又表示，當收到花姐通知可以「單飛」出歌，他非常開心，並感謝許廷鏗給予意見：「好多謝許廷鏗介紹音樂人給我認識，而且又給予好多意見，令我可以促成今次呢首歌，錄完之後，我都有給她聽，他說OK，增強不少信心。」