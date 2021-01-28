【太平紋身店】Wifi拆解新劇角色與《Plan B》關係　陸駿光盼大眾給予新人磨練機會

▲ 《太平紋身店》串連兩劇角色打造「Viuniverse」，面對狠評陸駿光為新人劇組解圍。

身為ViuTV的忠實觀眾，最近看到新劇《太平紋身店》內滿頭白髮、退隱江湖的WiFi，定會覺得似曾相識，聯想起兩年前的ViuTV劇集《Plan B》內同樣由陸駿光飾演的清道夫閻羅。

面對兩個相似至極的角色，陸駿光再推一把，向導演提議兩角採用同一造型示人，希望營造錯摸感覺，間接在ViuTV內製造像Marvel般的「Viuniverse」。

▲ 太平街內各人有著鮮為人知的經歷。（ViuTV劇照）

陸駿光夠搶鏡

ViuTV新劇《太平紋身店》講述一班曾闖蕩江湖的人物退隱到太平街內的故事，除跟隨著紋身店客人所發展出的支線，劇中有不少篇幅交代太平街內各人的經歷。

於本周二（1月26日）起一連兩集交代Wifi（陸駿光飾）進入太平街前、還被稱作高聲時的往事。劇中陸駿光換回黑髮年輕造型，是個還抱著音樂夢的青年，可惜因為背負著上一代的債務、遇著各種打擊，最後被酒吧老闆（邵仲衡飾）領進收拾屍體的「清道夫」行列。

▲ 酒吧老闆邵仲衡帶他入行做清道夫，最後亦靠他救了高聲一命。（ViuTV劇照）

難得開金口

陸駿光是次演音樂人，難得在劇中開金口唱「自家作品」，他接受TOPick專訪笑問：「係咪好難聽？」

繼之前於電影《G殺》後，他再公開獻唱，不過卻對自己的表現不甚滿意：「覺得都唱得幾難聽，希望不會太辛苦你們的耳朵。那個Key和拍子其實都不太對，那時在導演的Studio聽著原曲去錄，自己沒有經驗，節奏又有落差，所以不太滿意成品。」

不過，原唱野佬在其社交網站轉發陸駿光版本的《相聚一刻》，並邀請他和有份在劇中演唱的黃劍文將來一起開Live合唱，陸駿光期待：「希望能夠成事。」

▲ 極少開口唱歌的陸駿光自嘲其歌聲難聽。（湯炳強攝）

ViuTV的宇宙——「Viuniverse」

早在劇集開鏡之時，已有傳媒及劇迷留意到陸駿光的造型以及角色，與兩年前ViuTV劇集《Plan B》同樣由他飾演的「清道夫」閻羅如出一轍。

他坦言角色造型是在他看完劇本後對導演提出的要求：「看完劇本覺得Wifi跟《Plan B》的閻羅好似，反正大家都是ViuTV的劇集，於是跟導演提出，不如我漂回白髮，但不要刻意去交代，讓觀眾聯想一下，到底兩個角色是否有關，是幾得意的一件事。」

▲ 兩年前於《Plan B》閻羅的造型與Wifi如出一轍。（ViuTV劇照）

兩劇的編導並沒刻意造就此事，但劇本卻能夠把兩個角色銜接：「有少少錯摸的感覺，想營造像《The Avengers》那樣有很多個Universe（宇宙）的情況。」

的確，本周播出Wifi的「前傳」後，有網民在連登討論區留言指，劇集有「Viuniverse」的感覺，不少網民更希望能夠推出「太平清道夫」、以Wifi為主角的外傳，陸駿光每個留言都有細看：

觀眾喜歡是開心事，有機會當然想拍外傳。由一齣劇集的班底再分開拍獨立故事，應該每個演員都好開心，感覺就像Marvel一樣。見到觀眾對我的角色有興趣，真的好開心，多謝Viu和導演找我演Wifi、給我發揮，令觀眾喜歡，整件事都好感恩。

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角色受劇迷喜歡

陸駿光在ViuTV的角色都廣受劇迷愛戴，提到去年的劇集《歎息橋》，當時已有不少觀眾希望能夠開拍「阿南視覺」：「上次記者會後，有記者因為好喜歡《歎息橋》的阿南所以來訪問我。事後回去跟導演25和肥波講起，他們說認真要研究為阿南拍攝外傳。」

他續指：「好感恩雖然我的角色並非好重戲份，但能令觀眾喜歡、想看多點，對我說是好事。不過一切要看緣份，希望將來多點戲份，觀眾喜歡是演員最希望的事，但無辦法，演員是很被動的。」

▲ 陸駿光近年所飾演的角色都廣受觀眾喜愛。（湯炳強攝）

劇評欠佳

雖然Wifi一角受到觀眾讚賞，不過整體來說《太平紋身店》的反應平平，甚至不太乎合觀眾口味。

陸駿光則希望借此解釋：「團隊成員都很年輕，在執行上需要多點經驗去磨練，但他們很有火。其實每一行都一樣，新人總有不好的地方，現在的影視製作又越來越少，幸好ViuTV很願意給機會新人，但新人仍需要磨練，大家不是一出生就懂得所有事，不論幕前幕後都不容易，確實需要大家給點時間和機會。」

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盼給新人機會

提到這一行的境況，陸駿光以「小店」作比喻：「相信現在好多外判的製作公司就像小店一樣，沒有一間大型機構去訓練他們，全都是他們刻苦的小本經營，大家都在摸索中。但過去幾年我合作過的單位，就算好多新人、出來效果未必好理想，但每一位都是用心去做。」

他指：「有時觀眾會覺得，特約演員、配角拖垮演出，公平點說，我以前在TVB也有演得很不好的地方，做了廿年才開始有人覺得：『他並不是好僵硬喎，都OK自然喎』。我都用了這樣長的時間，希望大家給點機會新人，對大家寬容一點。」

▲ 在行內打滾近廿年，陸駿光未忘當新人時的感覺。（湯炳強攝）

當然陸駿光也不希望觀眾「埋沒良心」，只懂說好話：「但我都相信觀眾都要給予真實的意見和建議，做得不好還是要說，講真，不能夾硬說不好都盲撐，要指出缺點才能進步，但都希望大家理解一下，希望香港觀眾給點機會香港電視電影。」

服裝：La esperiencia

記者：陳心怡

同場加映：姜濤訪問

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