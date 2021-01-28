【恐怖意外】11歲女童學雜技致頸椎骨折　患嚴重抑鬱自殘向學校索賠240萬

▲ 11歲女童雜技訓練時發生意外致頸椎骨折，家屬向學校索賠240萬。

進行體操鍛鍊要小心，內地一名11歲女童距今一年多前，在雜技學校訓練時意外受傷，導致頸椎骨折，其後出現自殘傾向，並患上嚴重抑鬱症。事發後，女童家屬至今無法與校方達成共識，現時女童的媽媽已報案，並向校方索償人民幣240萬元（約港幣287萬元）。

▲ 受傷女童涵涵。（圖片來源：紅星新聞）

綜合內地媒體報道，受傷女童涵涵的媽媽憶述，女兒在2014年開始在北京一間雜技學校學習雜技，並在2019年6月18日於校內練習「疊羅漢」時摔落，頭部著地，送院證實頸椎骨折。

媽媽指，事發時地上沒有鋪加厚海綿墊，而涵涵身上也沒有用安全繩。涵涵受傷後有打鼻鼾、呼吸暫停情形，醫生一度建議要用呼吸機。從診斷證明書顯示，她出現阻塞性睡眠呼吸暫停綜合症，以及低氧血症。

而在治療期間，涵涵也有失眠、抑鬱狀態，出現自殘行為，手臂上有多條疤痕。她更曾向醫生表示有輕生念頭：

學習雜技5年，為自己不能再練雜技感到傷心。學校不負責任，感到什麼都沒了，近2（個）月喜歡站在樓頂，想死。10天前想離家出走，家人逼自己學習。晚上入睡困難。

涵涵出事前在校內表現優異，8歲起就多次參加演出，2018年更加入「優秀才藝學生交流團」，赴蒙古和日本等地巡演，並在2016年及2018年兩次獲得學校「專業標兵」榮譽證書。

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涵涵的媽媽表示，事發至今為醫治女兒已花了近30萬元人民幣，指校方在去年4月支付的14萬元人民幣根本不夠。雙方就此曾多次溝通，但她表示校方「總是迴避」。目前她已報案，提出要求包括後續醫療費、後續康復治療費、精神損失費等，合共索償人民幣240萬元。

校方回應指，涵涵家屬反映的情況「有些片面」，學校已向相關政府部門提交材料，而相關部門已回覆家屬。對於家屬要求提供事發時閉路電視片段，他指在家屬申請時，圖像訊息已被覆蓋。校方表示，希望透過法律途徑解決問題。

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責任編輯：羅嘉欣