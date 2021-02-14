2021農曆新年︱折骨Ben+ANSONBEAN+Manson重聚　趙祥誠去年大豐收：重新認識自己

▲ ViuTV節目《全民造星III》冠軍「折骨Ben」趙祥誠指去年是豐收年。

憑ViuTV節目《全民造星III》彈起的「折骨Ben」趙祥誠日前出席商場活動，並與其他造星參賽者陳毅燊（ANSONBEAN）和張進翹（Manson）重聚。

趙祥誠接受TOPick訪問，坦言過去一年是豐收的一年，並謂最大的得著就是能重新認識自己。

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香港折骨舞及街舞舞蹈員趙祥誠去年參加《全民造星III》，摘下冠軍後一舉成名。Ben表示：「去年得著很多啊，最大得著應該是重新認識自己、打開自己心扉、以及可以在舞台上表達自己及認識大家。今年自己的突破及成長了很多，是豐收一年！」

新一年臨到，Ben希望：「事業更上一層樓、夢想成真，最重要是大家身體健康。」

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▲ （梁樂欣 攝）

談到過往的新年，Ben指：「以往新年都與家人過，因為媽媽很重視傳統節日，會一家人裝飾我們的家、貼揮春等。今年則多了工作，需要排舞台劇等。」他續指：「未來將會忙於準備舞台劇，以及希望自己能出歌。」

他祝福大家：「新年快樂，最重要是身體健康、事事如意、心想事成！」

記者：鄭嘉瑤、梁樂欣

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