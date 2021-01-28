【偷窺狂徒】裝家居鏡頭動手腳駭入9,600次　IT保安員偷窺裸女夫妻屋主親熱

▲ 美國一名IT保安員趁安裝家居鏡頭時動手腳，駭入200個家庭多達9,600次。

有屋主在家中安裝監控鏡頭，確保家居安全，卻反成為被偷窺的目標。美國一名IT保安員在職期間，趁安裝家居鏡頭時動手腳，駭入200個家庭多達9,600次，包括偷窺女戶主裸體、夫妻及屋主親熱。他早前被控電腦詐騙罪，將面臨5年監禁。

訛稱測試加電郵取監看權

據美國《霍士新聞》報道，德州達拉斯的35歲男子Telesforo Aviles在當地知名的保安公司ADT任職，可是4年多期間違反了公司政策，為客戶安裝家居鏡頭時，在客戶的帳戶加入自己的電郵地址，從而取得監看權限，可以隨時透過客戶的家居鏡頭偷窺他們的一舉一動。

▲ 受害人遭長時間監視。（影片截圖）

Telesforo會致電客戶，表示需要添加電郵以「測試」系統，他甚至在客戶不知情的情況下進行此操作。他更特別記下一些富魅力、外型吸引的女性客戶資料，以便長時間窺探她們的私生活。

偷窺裸女及夫婦親熱

根據Telesforo的認罪文件，他不時窺看許多裸女和夫婦親熱的閉路電視鏡頭畫面。他承認在4年多來駭入200個家庭的帳戶，並逾9,600次。其後有受害人發現被偷窺後控告ADT，始令事件曝光。

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ADT於去年4月23日的一份聲明中指出，當客戶致電說他們的帳戶上有未經授權的電郵時，他們才得知了受到黑客攻擊，並在調查後發現是Telesforo所為，已於去年4月將他解僱，並通知受影響的客戶。

受害人一家被窺看377次

受害人Amy Johnson家有兩名女兒，她指一家人足足被窺看了377次，其丈夫對於有人長時間監視他們，感到非常可怕。此外，有受害人聲稱被偷窺了7年，可是保安公司在事發後才獲悉。

上周四（21日）Telesforo承認電腦詐騙罪，將面對長達5年的監禁。代理檢察長Prerak Shah表示，他利用客戶對公司的信任，侵犯了客戶的私生活及隱私。

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責任編輯︰王明芳