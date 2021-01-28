【戴安娜傳記】「吸血女」姬絲汀演戴安娜造型曝光　傳記電影聚焦戴妃離婚尋回自我

▲ 美國女星姬絲汀史釗活（Kristen Stewart）飾演戴安娜的造型曝光。

已故威爾斯王妃戴安娜的傳記片《Spencer》，電影公司去年公布了由《吸血新世紀》（The Twilight Saga）系列走紅的美國女星姬絲汀史釗活（Kristen Stewart）飾演戴安娜，網民大都不看好，原因是身為女同志的姬絲汀，其氣質跟戴妃相距甚遠。

但隨著姬絲汀在此部電影的首個造型曝光後，網上反應即大逆轉，不少人讚其扮相跟戴妃十分神似。只是Netflix劇集《王冠》（The Crown）第4季當中由英國新演員Emma Corrin演的年輕版戴安娜王妃珠玉在前，將難免有許多比較。

▲ 姬絲汀史釗活近年的型格氣質，令網民最初對她演戴安娜毫不睇好。（網上圖片）

《Spencer》故事設定於90年代初，講述戴妃與查理斯王子婚變，戴妃諾福克郡桑德林厄姆皇室莊園（Sandringham Estate）度周末時，對自身婚姻的反思。本片由智利導演Pablo Larrain執導，並由英劇《Peaky Blinders》編劇Steven Knight負責劇本。

姬絲汀指出，這角色著重掌握戴安娜在一個關鍵時期的內在心理及情緒變化，她當時正在掙扎如何尋回自己，也因此電影名為《Spencer》（戴安娜本身的姓氏）。

曾執導《第一夫人：積琪蓮甘迺迪》（Jackie）的導演Pablo Larrain早前對荷里活媒體《Deadline》表示：「我們決定要說一個關於身份的故事。主人翁察覺自己原來不想當女王。她只想做自己，盼望成為遇見查理斯之前的那個戴安娜。」

編劇Steven Knight就說刻意避看Netflix的《王冠》第4季，皆因不想被該劇有關戴妃的描寫，影響他的劇本。

《王冠》第4季，由1979年講到1990年，刻劃戴安娜由初相識查理斯，到嫁入王室，以至婚後發現查理斯卡米拉一直相戀，婚姻觸礁的經歷。英國24歲新人Emma Corrin演繹出戴安娜由少女至成為人民王妃的變化，大受讚譽。

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其實，不少網民看到姬絲汀史釗活的戴妃造型，都覺得有驚喜。不過，對於她能否演繹到這位深受愛戴的名人，都抱觀望態度。

姬絲汀就坦言掌握戴安娜的口音及說話方式，是今次演出的最大挑戰，而目前她正在跟dialect coach學習。

此部電影將於德國和英國拍攝，可望於2021年的秋季推出，迎接2022年夏天戴妃逝世25周年。

記者： Mandy